Новий найвищий готель у світі відкрили в Дубаї: скільки коштує ніч (фото)

новий найвищий готель у світі
Новий найвищий готель у світі розташований у Дубаї | Фото: Booking.com

У Дубаї офіційно запрацював Ciel Dubai Marina — новий найвищий готель у світі. Його висота становить 377 метрів, випередивши попереднього рекордсмена — Gevora Hotel (356 м), який також розташований у місті ОАЕ.

Про грандіозне відкриття пише Connecting Travel, зазначаючи, що готель Ciel Dubai Marina заввишки 377 метрів став новою архітектурною перлиною району Dubai Marina.

Дубай продовжує тримати статус столиці хмарочосів: тут уже розташовані шість із десяти найвищих готелів світу, серед яких JW Marriott Marquis, Rose Rayhaan, Burj Al Arab та Jumeirah Emirates Towers.

найвищий готель у світі розташований у Дубаї
Новий найвищий готель у світі розташований у Дубаї
Фото: Booking.com

Головні характеристики Ciel Dubai Marina

  • 82 поверхи;
  • 1 004 номери;
  • вартість будівництва — близько $544 млн;
  • тривалість будівництва — п'ять років;
  • управління: The First Group Hospitality, бренд Vignette Collection (IHG Hotels & Resorts);
  • найвищий інфініті-басейн у світі.
Найвищий інфініті-басейн у світі
Найвищий інфініті-басейн у світі
Фото: Booking.com

Чим вражає готель

Зокрема, на 76-му поверсі дубайського готелю, на висоті 310 м, відкрився Tattu Sky Pool — інфініті-басейн з неймовірними краєвидами.

Як відомо, ОАЕ входять до топ-3 країн з найбільшою кількістю будівель заввишки понад 150 м. Лише в одному Дубаї є понад 269 таких споруд.

Ciel Dubai Marina позиціонують як найвищий у світі, побудований спеціально для розміщення гостей, без змішаного призначення. Комплекс включає панорамні майданчики, басейн на верхніх рівнях та преміальні зони відпочинку.

Фото: Booking.com
Фото: Booking.com
Фото: Booking.com

Одна ніч, за даними сервісу Booking, коштує 11-25 тисяч гривень.

