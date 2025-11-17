Новий найвищий готель у світі відкрили в Дубаї: скільки коштує ніч (фото)
У Дубаї офіційно запрацював Ciel Dubai Marina — новий найвищий готель у світі. Його висота становить 377 метрів, випередивши попереднього рекордсмена — Gevora Hotel (356 м), який також розташований у місті ОАЕ.
Про грандіозне відкриття пише Connecting Travel, зазначаючи, що готель Ciel Dubai Marina заввишки 377 метрів став новою архітектурною перлиною району Dubai Marina.
Дубай продовжує тримати статус столиці хмарочосів: тут уже розташовані шість із десяти найвищих готелів світу, серед яких JW Marriott Marquis, Rose Rayhaan, Burj Al Arab та Jumeirah Emirates Towers.
Головні характеристики Ciel Dubai Marina
- 82 поверхи;
- 1 004 номери;
- вартість будівництва — близько $544 млн;
- тривалість будівництва — п'ять років;
- управління: The First Group Hospitality, бренд Vignette Collection (IHG Hotels & Resorts);
- найвищий інфініті-басейн у світі.
Чим вражає готель
Зокрема, на 76-му поверсі дубайського готелю, на висоті 310 м, відкрився Tattu Sky Pool — інфініті-басейн з неймовірними краєвидами.
Як відомо, ОАЕ входять до топ-3 країн з найбільшою кількістю будівель заввишки понад 150 м. Лише в одному Дубаї є понад 269 таких споруд.
Ciel Dubai Marina позиціонують як найвищий у світі, побудований спеціально для розміщення гостей, без змішаного призначення. Комплекс включає панорамні майданчики, басейн на верхніх рівнях та преміальні зони відпочинку.
Одна ніч, за даними сервісу Booking, коштує 11-25 тисяч гривень.
