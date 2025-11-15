Можна потрапити у вʼязницю і отримати штраф: 5 невідомих законів Дубая (відео)
Приваблюючи 15 мільйонів туристів лише цього року, Дубай, безумовно, став одним із найпопулярніших напрямків у світі. Хоча цей центр впливу є досить сучасним та відкритим, все ж існують деякі правила та закони, яких повинні дотримуватися як місцеві жителі, так і відвідувачі, якщо ви не хочете платити чималий штраф або навіть потрапити до в'язниці.
Хоча деякі з них, такі як заборона бути п'яним на публіці та носити скромний одяг, досить добре відомі, виявляється, є багато інших законів, яких ви повинні дотримуватися. Українка Тетяна Скорина нещодавно опублікувала у TikTok п'ять менш відомих правил, через які туристи та місцеві жителі можуть отримати величезний штраф, включаючи поширену помилку з телефоном.
Закони Дубая
За українки, яка перебралася до ОАЕ та публікує дописи під нікнеймом @tetianaskoryna, популярна пішохідна звичка може призвести до дорогого штрафу.
Попереджаючи інших, Тетяна каже, що перехід вулиці чи дороги без позначеного пішохідного переходу може призвести до штрафу понад 80 фунтів стерлінгів.
У відео Тетяна також сказала, що якщо вас спіймають на фотографуванні людей без їхньої згоди, вам може загрожувати штраф у розмірі 103 фунтів стерлінгів або навіть в'язниця.
Ще однією великою забороною для тих, хто живе в Дубаї або відвідує його, є миття автомобіля в громадських місцях. Ця поширена справа водіїв, за її словами, також суперечить закону і може призвести до штрафу в розмірі понад 100 фунтів стерлінгів.
Засмічення є величезною проблемою в усьому світі, тому тим, кого спіймають на викиданні пластикових пляшок та іншого сміття на вулицю, доведеться викласти понад 100 фунтів стерлінгів.
І останнє, але не менш важливе: Тетяна також попередила відвідувачів та місцевих жителів не спати в громадських місцях. Навіть якщо ви виснажені та хочете трохи подрімати в сусідньому парку, краще піти додому – або просто випити кави. Поруште це правило — і будьте готові заплатити 62 фунти стерлінгів.
Реакція людей
- Одна людина написала в коментарях: "Вони можуть звучати надмірно, але це працює, подивіться, яке чисте та охайне місто, там тільки шанобливі люди".
- "А тепер прогуляйтеся своїм містом і розкажіть мені, як це".
- "Ви не можете спати на людях? Я сплю на вулиці, а як щодо того, щоб спати біля басейну чи на пляжі?".
- "Ви, мабуть, не захочете ходити на вулиці — там багато машин".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Ельза розповіла, як стюардеси впізнають туристів, які вперше подорожують літаком.
- Українка Ірина розповіла, що вона побачила цікавого в Празі.
Крім того, уже наступного року на колії вийде новий нічний потяг, який напряму поєднає швейцарський Базель зі шведським містом Мальме.