Можна потрапити у вʼязницю і отримати штраф: 5 невідомих законів Дубая (відео)

Приваблюючи 15 мільйонів туристів лише цього року, Дубай, безумовно, став одним із найпопулярніших напрямків у світі. Хоча цей центр впливу є досить сучасним та відкритим, все ж існують деякі правила та закони, яких повинні дотримуватися як місцеві жителі, так і відвідувачі, якщо ви не хочете платити чималий штраф або навіть потрапити до в'язниці.

Хоча деякі з них, такі як заборона бути п'яним на публіці та носити скромний одяг, досить добре відомі, виявляється, є багато інших законів, яких ви повинні дотримуватися. Українка Тетяна Скорина нещодавно опублікувала у TikTok п'ять менш відомих правил, через які туристи та місцеві жителі можуть отримати величезний штраф, включаючи поширену помилку з телефоном.

За українки, яка перебралася до ОАЕ та публікує дописи під нікнеймом @tetianaskoryna, популярна пішохідна звичка може призвести до дорогого штрафу.

Попереджаючи інших, Тетяна каже, що перехід вулиці чи дороги без позначеного пішохідного переходу може призвести до штрафу понад 80 фунтів стерлінгів.

У відео Тетяна також сказала, що якщо вас спіймають на фотографуванні людей без їхньої згоди, вам може загрожувати штраф у розмірі 103 фунтів стерлінгів або навіть в'язниця.

Ще однією великою забороною для тих, хто живе в Дубаї або відвідує його, є миття автомобіля в громадських місцях. Ця поширена справа водіїв, за її словами, також суперечить закону і може призвести до штрафу в розмірі понад 100 фунтів стерлінгів.

Засмічення є величезною проблемою в усьому світі, тому тим, кого спіймають на викиданні пластикових пляшок та іншого сміття на вулицю, доведеться викласти понад 100 фунтів стерлінгів.

І останнє, але не менш важливе: Тетяна також попередила відвідувачів та місцевих жителів не спати в громадських місцях. Навіть якщо ви виснажені та хочете трохи подрімати в сусідньому парку, краще піти додому – або просто випити кави. Поруште це правило — і будьте готові заплатити 62 фунти стерлінгів.

Реакція людей

Одна людина написала в коментарях: "Вони можуть звучати надмірно, але це працює, подивіться, яке чисте та охайне місто, там тільки шанобливі люди".

"А тепер прогуляйтеся своїм містом і розкажіть мені, як це".

"Ви не можете спати на людях? Я сплю на вулиці, а як щодо того, щоб спати біля басейну чи на пляжі?".

"Ви, мабуть, не захочете ходити на вулиці — там багато машин".

