"Стюардеси це обожнюють": які ознаки видають людину, яка вперше летить літаком

стюардеси впізнають людей, які подорожують вперше, за кількома ознаками
Фото ілюстративне | Фото: Unsplash

Українка на імʼя Ельза розповіла, як стюардеси впізнають туристів, які вперше подорожують літаком. Їх видає одна явна ознака — оплески після посадки.

Стюардеси кажуть, що вони одразу можуть відрізнити пасажира-новачка. Про це Ельза розповіла у своєму Instagram.

"Якщо ви колись заходили в літак і ловили себе на думці: "А де тут мій ряд?", "Чому всі так спокійно поводяться?", — ви не самі. Майже кожен мандрівник проходив цей етап: перший політ, серце трохи тремтить, а навколо здається все таким незвичним", — зазначила українка.

І справа не у валізі, не в паспорті, навіть не в тому, що людина перепитує, куди класти ручну поклажу.

Вони аплодують

За статистикою, приблизно 15% пасажирів у Європі летять уперше саме з лоукостером, а третина з них — аплодує після посадки.

"І так, стюардеси це обожнюють — бо у таких людей ще живе справжнє захоплення польотом", — написала Ельза.

Цікаво, що середній пасажир Ryanair проводить у повітрі близько 6 годин на місяць, а ті, хто літає вперше, найчастіше обирають рейси тривалістю менше двох годин, "щоб спробувати".

літак
Середній пасажир Ryanair проводить у повітрі близько 6 годин на місяць
Фото: Eye of the Flyer

Розгублений вигляд

Їх видає погляд — трохи розгублений, але щасливий. Вони читають інструкцію безпеки, усміхаються кожному руху екіпажу, і щиро дивуються, що хмари можуть бути "під тобою".

"Це ті, через кого ми й самі згадуємо, чому полюбили небо", — зізнається стюардеса Ryanair.

стюардеса
Люди, які вперше летять літаком, трохи розгублені
Фото: Unsplash

