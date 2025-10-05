Стюардеса показала хитрість, як без доплат заносити багаж у літак (відео)

Стюардеса зі Львова Тетяна Іваніхіна показала маловідомий лайфхак, як безплатно взяти з собою в ручну поклажу більше речей. Нещодавно дівчина як пасажирка летіла в мандрівку й провела експеримент. Схема виявилась робочою.

Related video

Українка рекомендує перепаковувати свої речі в пакети з duty free (магазини безмитної торгівлі, які продають товари без сплати імпортних мит, податків (ПДВ, акцизів) за умови, що ці товари будуть вивезені з країни). Фокус пише, як цим можна скористатися.

"Сьогодні я лечу в найбільш очікувану подорож з усіх своїх. Я в цивільному, бо я лечу в ролі пасажира. Сьогодні мені можна мати з собою лише рюкзак. Ось маю рюкзак за плечами, але ще є пакет. У мене посадковий талон в телефоні, тому не йду на стійку реєстрації. З пакетом я можу пройти контроль безпеки, а от, як зайти в літак?" — питає авторка.

Вона каже, що підписники порадили їй скласти все у пакет duty free, щоб у співробітників авіакомпанії не було зайвих питань. "Ну що ж, нумо перевіримо!" — додала вона.

Лайфхак робочий

Як з’ясувалося, лайфхак виявився робочим, адже Тетяна без проблем зайшла у літак із зайвим багажем. Втім, користувачі мережі побачили кілька нестикувань.

"А де пакет взяти, треба щось купити?";

"Завжди так роблю. Крім Ryanair і WizzAir, оскільки там пише, що навіть покупки duty free мають бути в рюкзаку";

"Не завжди так працює. У мене пару раз перевіряли, що в пакеті згідно з чеком";

Відгуки глядачів Фото: TikTok

"В Італії пакети з duty free заклеюють";

"Я теж так робила, коли летіла з Мадейри. Набрала фруктів і подарунків, пакет з Duty Free працює".

Ексклюзивне інтерв’ю

До речі, Тетяна Іваніхіна за освітою хореограф, але вже спробувала себе у багатьох професіях — від робітниці готелю, фотографки та SMM-ниці до секретарки у деканаті університету. Кілька років тому дівчина вирішила кардинально змінити своє життя й після закінчення профільних курсів стала стюардесою.

Стюардеса Тетяна Іваніхіна випробувала лайфхак Фото: Lvovna_morkovna | Instagram

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу Тетяна погодилась відповісти на 23 каверзних запитань про особливості роботи стюардеси, які цікавлять чи не всіх мандрівників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співробітники авіакомпанії American Airlines жбурляли багаж у міжнародному аеропорту Маямі (США). Цей ганебний інцидент привернув увагу навіть американського міністра транспорту.

Пасажир в аеропорту Единбурга опинився у вкрай неприємній ситуації, коли з'ясував, що його ручна поклажа занадто велика. На стійці реєстрації чоловікові не вдалося втиснути валізу в ящик для вимірювання габаритів багажу — його реакція на це просто шокувала очевидців.

Також ми розповідали, як пасажири літака посварились через рюкзак, яким дитину били по голові.