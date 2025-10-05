Стюардесса показала хитрость, как без доплат заносить багаж в самолет (видео)

Стюардесса из Львова Татьяна Иванихина показала малоизвестный лайфхак, как бесплатно взять с собой в ручную кладь больше вещей. Недавно девушка как пассажирка летела в путешествие и провела эксперимент. Схема оказалась рабочей.

Украинка рекомендует перепаковывать свои вещи в пакеты из duty free (магазины беспошлинной торговли, которые продают товары без уплаты импортных пошлин, налогов (НДС, акцизов) при условии, что эти товары будут вывезены из страны). Фокус пишет, как этим можно воспользоваться.

"Сегодня я лечу в самое ожидаемое путешествие из всех своих. Я в гражданском, потому что я лечу в роли пассажира. Сегодня мне можно иметь с собой только рюкзак. Вот имею рюкзак за плечами, но еще есть пакет. У меня посадочный талон в телефоне, поэтому не иду на стойку регистрации. С пакетом я могу пройти контроль безопасности, а вот, как зайти в самолет?" — спрашивает автор.

Она говорит, что подписчики посоветовали ей сложить все в пакет duty free, чтобы у сотрудников авиакомпании не было лишних вопросов. "Ну что ж, давайте проверим!" — добавила она.

Как выяснилось, лайфхак оказался рабочим, ведь Татьяна без проблем зашла в самолет с лишним багажом. Впрочем, пользователи сети увидели несколько нестыковок.

"А где пакет взять, надо что-то купить?";

"Всегда так делаю. Кроме Ryanair и WizzAir, поскольку там пишет, что даже покупки duty free должны быть в рюкзаке";

"Не всегда так работает. У меня пару раз проверяли, что в пакете согласно чеку";

"В Италии пакеты из duty free заклеивают";

"Я тоже так делала, когда летела с Мадейры. Набрала фруктов и подарков, пакет из Duty Free работает".

Эксклюзивное интервью

Кстати, Татьяна Иванихина по образованию хореограф, но уже попробовала себя во многих профессиях — от работницы отеля, фотографа и SMM-щицы до секретарши в деканате университета. Несколько лет назад девушка решила кардинально изменить свою жизнь и после окончания профильных курсов стала стюардессой.

Ранее в эксклюзивном интервью Фокусу Татьяна согласилась ответить на 23 каверзных вопроса об особенностях работы стюардессы, которые интересуют едва ли не всех путешественников.

