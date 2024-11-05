Женщину оштрафовали в аэропорту почти на $100 из-за двух "лишних" сантиметров (видео)

Сотрудники бюджетной авиакомпании Ryanair начали спорить с пассажиркой из-за ручной клади, утверждая, что ее сумка по габаритам превышает допустимую норму.

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Кэтрин Уоррилоу, пассажирка авиакомпании Ryanair, заплатила за 10-килограммовую сумку в ручной клади, но на регистрации с нее все равно взыскали дополнительный сбор — почти $100. О своем опыте женщина рассказала в TikTok.

Кэтрин должна была лететь в Севилью из Станстеда, но неприятности начались еще до того, как она села на борт. Сотрудники авиакомпании начали спорить с ней из-за ручной клади, утверждая, что она на два сантиметра превышает допустимую норму. Чтобы не доплачивать, пассажирка выбросила некоторые вещи и закрепила багаж ремнем, однако это не сработало. По словам Уоррилоу, во всем виновата молния-расширитель сумки, которая "потенциально могла быть больше, чем предусмотрено правилами".

В комментариях пользователи сети поддержали туристку и начали делиться своими историями, в частности 45-летний мужчина из Оксфорда рассказал, что ему тоже впаяли штраф.

"Скандал с платой за багаж Ryanair вышел на совершенно новый уровень. Вчера меня оштрафовали на 75 фунтов стерлингов на выходе из самолета, потому что ручная кладь, за которую я заплатил заранее, оказалась слишком большой — тоже из-за молнии для расширения. На регистрации мне сказали либо оставить чемодан, либо доплатить", — написал он.

Пассажирку заставили доплачивать за багаж Фото: Catherine Warrilow

Кэтрин, кроме того, заплатила $45, чтобы зарегистрировать сумку на обратный рейс. Таким образом общая сумма дополнительных расходов составила $143.

Британка назвала правила Ryanair "смешными" и даже рассказала об этом на шоу Джереми Вайна. Эксперт Хелен Дьюдни, защитница прав потребителей, помогла женщине составить электронное письмо к Ryanair, в котором говорилось о вероятном нарушении законодательства. В конце концов, они добились компенсации.

Позже появилась реакция авиакомпании Ryanair.

"Записи видеонаблюдения подтверждают, что наши сотрудники просто соблюдали процедуру, проверяя размер сумки в соответствии с правилами", — отметила компания в официальном ответе, добавив, что в качестве жеста доброй воли вернут пассажирке деньги в полном объеме.

Напомним, ранее Фокус писал, что самолет авиакомпании British Airways, пересекая Атлантику, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической проблемы. Пассажирский Boeing 777, который может перевозить более 300 человек, направлялся из Лондона в Сан-Хосе в Коста-Рике, но так и не завершил рейс.

Кроме того, почти 200 человек на борту Boeing 737 пришлось эвакуировать в итальянском аэропорту Бриндизи после того, как члены экипажа заметили пламя, которое вырывалось из двигателя.