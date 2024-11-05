Жінку оштрафували в аеропорту майже на $100 через два "зайві" сантиметри (відео)

Співробітники бюджетної авіакомпанії Ryanair почали сперечатися з пасажиркою через ручну поклажу, стверджуючи, що її сумка за габаритами перевищує допустиму норму.

Related video

Кетрін Воррілоу, пасажирка авіакомпанії Ryanair, заплатила за 10-кілограмову сумку в ручній поклажі, але на реєстрації з неї все одно стягнули додатковий збір — майже $100. Про свій досвід жінка розповіла у TikTok.

Кетрін мала летіти до Севільї зі Станстеда, але неприємності почалися ще до того, як вона сіла на борт. Співробітники авіакомпанії почали сперечатися з нею через ручну поклажу, стверджуючи, що вона на два сантиметри перевищує допустиму норму. Аби не доплачувати, пасажирка викинула деякі речі й закріпила багаж ременем, однак це не спрацювало. За словами Воррілоу, в усьому винна блискавка-розширювач сумки, яка "потенційно могла бути більшою, ніж передбачено правилами".

У коментарях користувачі мережі підтримали туристку й почали ділитися своїми історіями, зокрема 45-річний чоловік з Оксфорда розповів, що йому теж впаяли штраф.

"Скандал з платою за багаж Ryanair вийшов на абсолютно новий рівень. Вчора мене оштрафували на 75 фунтів стерлінгів на виході з літака, бо ручна поклажа, за яку я заплатив заздалегідь, виявилася занадто великою — так саме через блискавку для розширення. На реєстрації мені сказали або залишити валізу, або доплатити", — написав він.

Пасажирку змусили доплачувати за багаж Фото: Catherine Warrilow

Кетрін, окрім того, заплатила $45, щоб зареєструвати сумку на зворотний рейс. Таким чином загальна сума додаткових витрат склала $143.

Британка назвала правила Ryanair "смішними" і навіть розповіла про це на шоу Джеремі Вайна. Експертка Хелен Дьюдні, захисниця прав споживачів, допомогла жінці скласти електронного листа до Ryanair, в якому йшлося про ймовірне порушення законодавства. Зрештою, вони добились відшкодування.

Пізніше з’явилась реакція авіакомпанії Ryanair.

"Записи відеоспостереження підтверджують, що наші співробітники просто дотримувалися процедури, перевіряючи розмір сумки відповідно до правил", — зазначила компанія в офіційній відповіді, додавши, що як жест доброї волі повернуть пасажирці гроші у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що літак авіакомпанії British Airways, перетинаючи Атлантику, вимушено повернувся в аеропорту вильоту через технічну проблему. Пасажирський Boeing 777, який може перевозити понад 300 осіб, прямував з Лондона до Сан-Хосе в Коста-Риці, але так і не завершив рейс.

Крім того, майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна.