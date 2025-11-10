"Стюардессы это обожают": какие признаки выдают человека, который впервые летит самолетом
Украинка по имени Эльза рассказала, как стюардессы узнают туристов, которые впервые путешествуют на самолете. Их выдает один явный признак — аплодисменты после посадки.
Стюардессы говорят, что они сразу могут отличить пассажира-новичка. Об этом Эльза рассказала в своем Instagram.
"Если вы когда-то заходили в самолет и ловили себя на мысли: "А где здесь мой ряд?", "Почему все так спокойно себя ведут?", — вы не одни. Почти каждый путешественник проходил этот этап: первый полет, сердце немного дрожит, а вокруг кажется все таким необычным", — отметила украинка.
И дело не в чемодане, не в паспорте, даже не в том, что человек переспрашивает, куда класть ручную кладь.
Они аплодируют
По статистике, примерно 15% пассажиров в Европе летят впервые именно с лоукостером, а треть из них — аплодирует после посадки.
"И да, стюардессы это обожают — потому что у таких людей еще живет настоящее увлечение полетом", — написала Эльза.
Интересно, что средний пассажир Ryanair проводит в воздухе около 6 часов в месяц, а те, кто летает впервые, чаще всего выбирают рейсы продолжительностью менее двух часов, "чтобы попробовать".
Растерянный вид
Их выдает взгляд - немного растерянный, но счастливый. Они читают инструкцию безопасности, улыбаются каждому движению экипажа, и искренне удивляются, что облака могут быть "под тобой".
"Это те, из-за кого мы и сами вспоминаем, почему полюбили небо", — признается стюардесса Ryanair.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Американка рассказала, что во время перелета в Нью-Йорк ее обвинили в краже места для ребенка. В конфликт быстро вмешалась стюардесса, реакция которой получила одобрение пассажиров и сети.
- Стюардесса из Львова Татьяна Иванихина показала малоизвестный лайфхак, как бесплатно взять с собой в ручную кладь больше вещей.
Также мы рассказывали, как пассажиры самолета поссорились из-за рюкзака, которым ребенка били по голове.