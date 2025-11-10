"Стюардессы это обожают": какие признаки выдают человека, который впервые летит самолетом

Украинка по имени Эльза рассказала, как стюардессы узнают туристов, которые впервые путешествуют на самолете. Их выдает один явный признак — аплодисменты после посадки.

Стюардессы говорят, что они сразу могут отличить пассажира-новичка. Об этом Эльза рассказала в своем Instagram.

"Если вы когда-то заходили в самолет и ловили себя на мысли: "А где здесь мой ряд?", "Почему все так спокойно себя ведут?", — вы не одни. Почти каждый путешественник проходил этот этап: первый полет, сердце немного дрожит, а вокруг кажется все таким необычным", — отметила украинка.

И дело не в чемодане, не в паспорте, даже не в том, что человек переспрашивает, куда класть ручную кладь.

Они аплодируют

По статистике, примерно 15% пассажиров в Европе летят впервые именно с лоукостером, а треть из них — аплодирует после посадки.

"И да, стюардессы это обожают — потому что у таких людей еще живет настоящее увлечение полетом", — написала Эльза.

Интересно, что средний пассажир Ryanair проводит в воздухе около 6 часов в месяц, а те, кто летает впервые, чаще всего выбирают рейсы продолжительностью менее двух часов, "чтобы попробовать".

Средний пассажир Ryanair проводит в воздухе около 6 часов в месяц Фото: Eye of the Flyer

Растерянный вид

Их выдает взгляд - немного растерянный, но счастливый. Они читают инструкцию безопасности, улыбаются каждому движению экипажа, и искренне удивляются, что облака могут быть "под тобой".

"Это те, из-за кого мы и сами вспоминаем, почему полюбили небо", — признается стюардесса Ryanair.

Люди, которые впервые летят самолетом, немного растеряны Фото: Unsplash

