Женщина обвинила пассажирку в краже места: стюардесса поставила ее на место (фото)

Американка рассказала, что во время перелета в Нью-Йорк ее обвинили в краже места для ребенка. В конфликт быстро вмешалась стюардесса, реакция которой получила одобрение пассажиров и сети.

Туристка говорит, что заранее купила билет и специально выбрала место у окна в ряду возле аварийного выхода, говорится в заметке автора поста в Reddit.

"Когда мы сели в самолет, я включила сериал и уже расслабилась. Вдруг женщина рядом касается моего плеча и говорит: "Моя внучка хочет сидеть у окна", — рассказывает американка.

Пассажирка вежливо отказала, объяснив, что места возле аварийного выхода не подходят для детей. Именно тогда в ситуацию вмешалась мама девочки:

"Так вы просто бессердечная? Отказываете ребенку в месте у окна?" — сказала она мне. Ребёнок заявил матери следующее: "Мама, ты же говорила, что это моё место! Скажи ей!" — начала кричать девочка, расплакавшись прямо в проходе, заблокировав других пассажиров.

Далее к конфликту присоединилась бабушка. Она обвинила женщину в том, что, мол, героиня историю "разбила ребенку сердце". Именно на этот скандал пришла стюардесса и поинтересовалась, что происходит.

Пассажиры на борту самолета Фото: Getty Images

Мать быстро объяснила ситуацию и нагло заявила, что американка буквально "украла место дочери и вырвала билет у нас из рук". Женщина вспоминает, что была ошарашена от услышанной лжи, а потому сразу достала посадочный талон и удостоверение личности, показав его стюардессе.

"После этого она хладнокровно поставила точку в споре: "Это ее место. И, кстати, ваша дочь слишком мала, чтобы сидеть в ряду аварийного выхода. Пожалуйста, больше не беспокойте эту пассажирку", — пересказала слова представительницы экипажа туристка.

Инцидент был исчерпан, но полет для женщины все равно не был спокойным. Она вспоминает, что семья время от времени бросала на нее сердитые взгляды, а бабушка даже пыталась "случайно" пролить на нее напиток.

"Надеюсь, в следующий раз просто смогу долететь молча", — подытожила пассажирка.

Реакция соцсетей

В комментариях к истории женщины, юзеры активно поддерживали героиню истории и обвинили мать в наглости, манипуляции ребенком и "плохих манерах". Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Я бы весь полет кашлял и шмыгал носом, время от времени почесывая воображаемую сыпь и тихо бормоча что-то про "эпидемию эболы". Посмотрим, кто тогда захочет меняться местами";

"Вот сидела бы у окна, смотрела в окно и говорила: "Ооооо, вау, смотрите, какая красота!" — а потом просто закрыла бы шторку";

"Если они так стремились рисковать безопасностью своего ребенка (и остальных пассажиров), чтобы только получить хорошее место — надо было бронировать заранее, как это сделала ты";

"Вот так и бывает: когда самовлюбленная мама дорастает, а ее избалованный ребенок рожает своих детей";

"Меня выводит из себя, когда люди просят что-то — но не воспринимают вежливый отказ. Как будто "попросил" = "получил автоматически". Надеюсь, следующий полет будет спокойнее!".

