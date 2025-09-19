"Было слишком поздно": пассажирка показала, чем занималась ее соседка на борту самолета

В салоне самолета произошел неприятный инцидент. Пассажирка оставила под сиденьем кучу ореховой скорлупы, вызвав недовольство соседей.

Пассажирка самолета поделилась в TikTok вирусным видео, которое набрало более 1,3 миллиона просмотров и вызвало бурные дискуссии среди зрителей.

На кадрах видно, как женщина, сидящая у окна, чистит орехи прямо во время полета и бросает скорлупу на пол под сиденьем.

"Только что заметила, что женщина рядом со мной чистит орехи и просто бросает их на пол…Я попросила ее остановиться, но было слишком поздно", — подписала она свой ролик.

Позже пассажирка добавила, что под креслом осталась целая куча скорлупы.

Подписчики TikTok назвали такое поведение "грубым и неуважительным", а многие выразили обеспокоенность возможными последствиями для пассажиров с аллергией.

"Я знаю людей с опасной для жизни аллергией на орехи. Это не просто отвратительно и неуважительно, это опасно", — отметил один из комментаторов.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), аллергия на арахис считается одной из наиболее серьезных угроз на борту. Однако исследования показывают, что случаи аллергических реакций во время полетов встречаются крайне редко — примерно в 10–100 раз реже, чем в общественных местах.

Тем не менее специалисты советуют людям с тяжелой аллергией заранее консультироваться с врачом и брать с собой необходимые лекарства.

Ранее Фокус сообщал, что переполненный самолет кружил над морем после того, как единственный диспетчер уснул. Тест на алкоголь у диспетчера оказался отрицательным, однако рассматриваются возможные дисциплинарные меры.

Также стало известно, что самолет с подушками безопасности может защитить во время падения. На протяжении десятилетий человечество искало способы сделать авиаперелеты максимально безопасными. Теперь двое инженеров из Дубая уверены, что нашли решение. Они представили проект "Возрождение", который превращает весь самолет в "кокон безопасности".