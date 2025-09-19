"Було надто пізно": пасажирка показала, чим займалася її сусідка на борту літака

У салоні літака стався неприємний інцидент. Пасажирка залишила під сидінням купу горіхової шкаралупи, викликавши невдоволення сусідів.

Пасажирка літака поділилася в TikTok вірусним відео, яке набрало понад 1,3 мільйона переглядів і викликало бурхливі дискусії серед глядачів.

На кадрах видно, як жінка, що сидить біля вікна, чистить горіхи просто під час польоту і кидає шкаралупу на підлогу під сидінням.

"Щойно помітила, що жінка поруч зі мною чистить горіхи й просто кидає їх на підлогу... Я попросила її зупинитися, але було надто пізно", — підписала вона свій ролик.

Пізніше пасажирка додала, що під кріслом залишилася ціла купа шкаралупи.

Підписники TikTok назвали таку поведінку "грубою і неповажною", а багато хто висловив стурбованість можливими наслідками для пасажирів з алергією.

"Я знаю людей із небезпечною для життя алергією на горіхи. Це не просто огидно і нешанобливо, це небезпечно", — зазначив один із коментаторів.

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), алергія на арахіс вважається однією з найбільш серйозних загроз на борту. Однак дослідження показують, що випадки алергічних реакцій під час польотів трапляються вкрай рідко — приблизно в 10-100 разів рідше, ніж у громадських місцях.

Проте фахівці радять людям із важкою алергією заздалегідь консультуватися з лікарем і брати з собою необхідні ліки.

Раніше Фокус повідомляв, що переповнений літак кружляв над морем після того, як єдиний диспетчер заснув. Тест на алкоголь у диспетчера виявився негативним, проте розглядаються можливі дисциплінарні заходи.

Також стало відомо, що літак із подушками безпеки може захистити під час падіння. Протягом десятиліть людство шукало способи зробити авіаперельоти максимально безпечними. Тепер двоє інженерів із Дубая впевнені, що знайшли рішення. Вони представили проєкт "Відродження", який перетворює весь літак на "кокон безпеки".