Пассажир в самолете услышал, как ребенок кричит: его короткая фраза вызвала аплодисменты в интернете

Британец на борту самолета был раздражен постоянным криком ребенка, которого не могли унять его родители. Тогда мужчина решил сказать фразу, которая вызвала похвалу у пользователей сети, несмотря на ее жесткость.

Житель Туманного Альбиона говорит, что хотел вежливее сказать, но эмоции взяли верх над ним, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным — набрало более 5,3 тыс. реакций и почти 1700 комментариев. Британец говорит, что летел с острова во Францию вместе со своей возлюбленной, во время которой оказался в неприятной ситуации.

Он рассказывает, что в ряду перед ними сидели трое детей, а их мама — в ряду через проход. Хотя двое старших детей "вели себя хорошо", самый младший — по оценке пассажира, примерно восьми или девяти лет — был "наглым маленьким монстром".

"[Он] кричал и капризничал, если не получал того, что хотел, не слушал маму, чтобы успокоиться или остаться на месте во время взлета, давил ногами на переднее кресло", — написал мужчина.

Истерики ребенка продолжались в течение полета и достигли пика во время задержки после посадки. Раздраженный, он наклонился вперед и сказал: "Эй, малыш! Ты должен закрыть свой рот!" (в оригинале — "Yo kid, you need to shut up!").

Ребенок постоянно кричал на бору самолета Фото: Radist

После такого, малыш немедленно замолчал, тогда как мать дважды ответила: "Он же просто ребенок", но мужчина считает, что поступил правильно.

"Независимо от возраста, детей следует учить уважать других. Хотя я и согласен, что во время полета это не был мой лучший момент, но так произошло, потому что уровень неуважения достиг критического предела, а мать на тот момент перестала что-то делать", — объяснил свой поступок британец журналистам Newsweek.

Герой истории говорит, что не имеет детей, отметил, что не может "придумывать оправдания тому, почему ребенок ведет себя неподобающе в общественном месте.

"Что я могу сказать точно, так это то, что почти никогда это не вина самого ребенка, а родителей", — резюмирует мужчина, добавив, что малыш был очень умным и самостоятельно пользовался iPad, хотя жена британца предположила, что мальчику могло быть ближе к 4 годам.

Он добавил, что после инцидента мать успокоила сына, пока другие пассажиры наблюдали. Сам мальчик долго смотрел на британца через кресла.

"Я смотрел в ответ из любопытства, будто маленький конкурс, потом улыбнулся — и все. Знаете, я не ненавижу детей и хотел бы иметь их сам, но я ненавижу то, чем дети становятся, когда родители не выполняют свою работу", — указывает герой истории.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины, абсолютное большинство пользователей поддержали поступок британца. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я учитель специального образования и отец двух подростков. Это отличный возраст, чтобы понять: мир не будет терпеть истерик. Его семья, очевидно, терпит, но мир не будет подстраиваться";

"Это как сказать "мальчики всегда будут мальчиками", когда они делают что-то непростительное";

"8-летний ребенок знает, что ведет себя как идиот (и должен контролировать себя), а его мама должна была бы сидеть рядом и посадить старшего в соседнем ряду, чтобы он не бил ногами по сиденьям";

"Зря мы накричали. Надо было малому четко объяснить, что так себя нельзя вести. И все!".

