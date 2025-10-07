Пасажир у літаку почув, як дитина кричить: його коротка фраза викликала оплески в інтернеті

Британець на борту літака був роздратованим постійним криком дитини, яку не могли вгамувати його батьки. Тоді чоловік вирішив сказати фразу, що викликала похвалу у користувачів мережі попри її жорсткість.

Мешканець Туманного Альбіону говорить, що хотів чемніше сказати, але емоції взяли гору над ним, йдеться в дописі автора посту в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним — набрав понад 5,3 тис. реакцій та майже 1700 коментарів. Британець каже, що летів з острова до Франції разом зі своєю коханою, під час якої опинився в неприємній ситуації.

Він розповідає, що у ряду перед ними сиділи троє дітей, а їхня мама — у ряді через прохід. Хоча двоє старших дітей "поводилися добре", наймолодший — за оцінкою пасажира, приблизно восьми або дев’яти років — був "нахабним маленьким монстром".

"[Він] кричав і вередував, якщо не отримував того, що хотів, не слухав маму, щоб заспокоїтися чи залишитися на місці під час зльоту, тиснув ногами на переднє крісло", — написав чоловік.

Істерики дитини тривали протягом польоту і досягли піку під час затримки після посадки. Роздратований, він нахилився вперед і сказав: "Агов, малий! Ти маєш закрити свого рота!" (в оригіналі — "Yo kid, you need to shut up!").

Після такого, малий негайно замовк, тоді як мати двічі відповіла: "Він же просто дитина", але чоловік вважає, що вчинив правильно.

"Незалежно від віку, дітей слід навчати поважати інших. Хоч я й погоджуюся, що під час польоту це не був мій найкращий момент, але так сталося, бо рівень неповаги досяг критичної межі, а мати на той момент перестала щось робити", — пояснив свій вчинок британець журналістам Newsweek.

Герой історії каже, що не має дітей, зазначив, що не може "вигадувати виправдання тому, чому дитина поводиться невідповідно в громадському місці.

"Що я можу сказати точно, так це те, що майже ніколи це не вина самої дитини, а батьків", — резюмує чоловік, додавши, що малий був дуже розумним і самостійно користувався iPad, хоча дружина британця припустила, що хлопчикові могло бути ближче до 4 років.

Він додав, що після інциденту мати заспокоїла сина, поки інші пасажири спостерігали. Сам хлопчик довго дивився на британця через крісла.

"Я дивився у відповідь із цікавості, ніби маленький конкурс, потім усміхнувся — і все. Знаєте, я не ненавиджу дітей і хотів би мати їх сам, але я ненавиджу те, чим діти стають, коли батьки не виконують свою роботу", — вказує герой історії.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка, абсолютна більшість користувачів підтримали вчинок британця. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я вчитель спеціальної освіти та батько двох підлітків. Це чудовий вік, щоб зрозуміти: світ не терпітиме істерик. Його сім’я, очевидно, терпить, але світ не буде підлаштовуватися";

"Це як сказати ‘хлопчики й будуть хлопчиками’, коли вони роблять щось непробачне";

"8-річна дитина знає, що поводиться як ідіот (і має контролювати себе), а його мама мала б сидіти поруч і посадити старшого у сусідньому ряді, щоб він не бив ногами по сидіннях";

"Дарма ми нагримали. Треба було малому чітко пояснити, що так себе не можна вести. І все!".

