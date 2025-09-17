Неприємний сусід на борту літака допік жінку: вона наважилася на помсту (фото)

Британка Шарлотта опинилася в ситуації, коли разом з нею летів неприємний сусід. Його поведінка примусила дівчину вдатися до помсти, яку позитивно сприйняли користувачі мережі.

За її словами, він був "неввічливий" до всіх навколо без жодної причини, тож вона вирішила влаштувати невелику помсту, розповіла британка на відео в TikTok.

Ролик став популярним у мережі — набрав понад 170 тис. переглядів. Дівчина говорить, що піднялася на борт і підійшла до свого ряду, де їй дісталося середнє крісло. На місці біля проходу сидів чоловік, тож вона ввічливо попросила його встати, аби пропустити її.

"Я сказала: "Вибачте, сер, мені треба пройти, бо моє місце там", — згадує вона.

Чоловік лише подивився на неї без жодних емоцій, важко зітхнув, нічого не відповів і все ж таки підвівся. При цьому він дістав сумку з-під сидіння попереду, щоб пропустити Шарлотту.

За словами Шарлотти, увесь політ він не сказав ні слова. Однак чоловік кілька разів непомітно штовхав її ліктем, ніби намагаючись посунути, щоб зайняти більше місця.

Щоразу, коли вона дивилася на нього, він удавав, що спить. Наприкінці польоту, коли пасажири готувалися виходити, Шарлотта вирішила "відплатити".

"Коли ми виходили, жінка з дитиною з ряду перед нами мала вийти першою — так заведено в літаку. Але він просто стояв і голосно, на весь салон, зітхав", — розповіла вона.

Шарлотта знала, що він говорить англійською, бо бачила налаштування його телефону, і тоді придумала помсту — сказавши чоловіку, що в нього на штанах пляма, ніби він забруднився, але її насправді не було.

"Але тепер він думає, що є. Так, я можу бути такою дріб’язковою, коли йдеться про авіаетикет. Ніхто й так не любить подорожувати, тож просто будьте ввічливі", — додала вона.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі швидко підтримали Шарлотту та її рішення. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Обожнюю такий рівень дрібної помсти!";

"Тепер буду носити з собою баночку Нутелли для повного ефекту";

"Не розумію, чому люди такі грубі, ввічливість же нічого не коштує";

"Це чудово. Запам’ятаю на майбутнє".

