Шикарно і недорого: чому пасажири змінюють авіаперельоти на трансатлантичний круїз (фото)

Коли "Британські авіалінії" оновили свою схему лояльності, позбавивши багатьох пасажирів довічних балів, деякі їхні постійні клієнти вирішили спробувати замінити літаки на зовсім інший вид транспорту.

Related video

Під час відрядження до Лондона чоловік вирішив змінити свій звичайний семигодинний переліт з Америки через Атлантику на подорож на останньому у світі справжньому океанському лайнері Queen Mary 2 і поділився своїм досвідом у виданні Daily Mail.

На відміну від семигодинного польоту, круїз, що стартував від Бруклінського круїзного терміналу, мав тривати сім днів без зупинок, зі швидкістю трохи менше 50 км/год.

Каюта з балконом, у якій тиждень жив мандрівник, була компактною, але розкішною там, де це мало значення: з ліжком розміру "queen-size" зі свіжою хрусткою білизною, м'яким диваном і мініатюрною верандою, захищеною від морських бризок, що ідеально підходила для ранкової кави або опівнічного спостереження за зірками.

Кілька ночей поспіль мандрівник залишав двері відчиненими, засинаючи під шум хвиль і вітру, вміючи помічати зірки з ліжка. І щоранку прокидатися з видом величезної, залитої світанком Атлантики — це справді щось особливе, підкреслює він.

Сніданок замовляв в каюту і поглинав на самоті на балконі з видом на океан. Їжа була бездоганною і включена у вартість квитка. Ресторанів на лайнері було безліч — від невимушених фуршетів до елітних стейк-хаусів Verandah. Однак перлиною Queen Mary 2 є ресторан Britannia, в якому двічі проводять тематичні вечори в стилі двадцятих років позаминулого століття, коли пасажири вдягають краватки-метелики та бальні сукні й спускаються на розкішну вечерю.

Ті, хто працюють віддалено, зможуть вести свої справи у звичайному режимі, оскільки інтернет на кораблі роздається через Starlink без перешкод. Однак ця послуга не входить в основний пакет і коштує близько 200 доларів, тобто приблизно 8 250 гривень додатково.

Споживання калорій вимагало вправ, і щодня чоловік пробігав кілька кіл зовнішньою палубою, три кола якою дорівнюють приблизно 1,6 км. Для найактивніших людей на борту також є повністю обладнаний тренажерний зал.

Крім того, на Queen Mary 2 можна грати в казино, займатися шопінгом, стригтися, влаштовувати спа-процедури, відвідувати лекції, робити ставки на аукціоні, грати в бридж, займатися бальними танцями, ходити в клуби, плавати, грати в дартс, брати участь у вікторині, палити сигари, оглядати нижні палуби, читати в бібліотеці та багато іншого.

Квиток за тижневий вояж через Атлантичний океан коштує 2000 доларів, тобто приблизно 82 500 грн, куди увійшов також і переліт додому в один бік. І це менше, наголосив мандрівник, ніж багато преміум-квитків, до того ж без стресу в аеропорту. Однак є й дешевші варіанти, наприклад, у каютах, не звернених до моря, вартість яких наближається до 1000 доларів, і вважає, що це "шокуюче-вигідна" угода.

Спочатку чоловіка мучила "морська хвороба", зізнався він, проте потім він почав отримувати справжнє задоволення від вояжу, в кінцевому підсумку пройшовши через Атлантику 4828 км, так само, як і покоління мандрівників раніше. І хоча ця поїздка відбувається порівняно повільно, проте вона розкішна і набагато дешевша, ніж багато хто думає і може змінити погляди багатьох на подорожі, вважає він.

Нагадаємо, у серпні з літака компанії British Airways, що прямував до Лондона з Флоренції, висадили 20 осіб. Через екстремальну спеку, що обрушилася на Італію, повітря стало менш щільним і для набору крейсерської висоти літаку знадобилося більше палива, і вага пального витіснила "за борт" зайвих пасажирів.

Фокус писав, що британська компанія Killing Kittens анонсувала запуск ексклюзивного круїзу для дорослих Середземним морем. У програмі відверті тематичні вечірки із суворими правилами конфіденційності.