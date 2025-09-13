Шикарно и недорого: почему пассажиры меняют авиаперелеты на трансатлантический круиз (фото)

Когда "Британские авиалинии" обновили свою схему лояльности, лишив многих пассажиров пожизненных баллов, некоторые их постоянные клиенты решили попробовать заменить самолеты на совершенно иной вид транспорта.

Во время командировки в Лондон мужчина решил поменять свой обычный семичасовой перелет из Америки через Атлантику на путешествие на последнем в мире настоящем океанском лайнере Queen Mary 2 и поделился своим опытом в издании Daily Mail.

В отличие от семичасового полета, круиз, стартовавший от Бруклинского круизного терминала, должен был длиться семь дней без остановок, со скоростью чуть менее 50 км/ч.

Каюта с балконом, в которой неделю жил путешественник, была компактной, но роскошной там, где это имело значение: с кроватью размера "queen-size" со свежим хрустящим бельем, мягким диваном и миниатюрной верандой, защищенная от морских брызг, идеально подходящей для утреннего кофе или полуночного наблюдения за звездами.

Несколько ночей подряд путешественник оставлял дверь открытой, засыпая под шум волн и ветра, умея замечать звезды с постели. И каждое утро просыпаться под видом огромной, залитой рассветом Атлантики — это действительно нечто особенное, подчеркивает он.

Завтрак заказывался в каюту и поглощался в одиночестве на балконе с видом на океан. Еда была безупречной и включена в стоимость билета. Ресторанов на лайнере было великое множество — от непринужденных фуршетов до элитных стейк-хаусов Verandah. Однако жемчужиной Queen Mary 2 является ресторан Britannia, в котором дважды проводят тематические вечера в стиле двадцатых годов позапрошлого века, когда пассажиры надевают галстуки-бабочки и бальные платья и спускаются на роскошный ужин.

Те, кто работают удаленно, смогут вести свои дела в обычном режиме, так как интернет на корабле раздается через Starlink без помех. Однако эта услуга не входит в основной пакет и стоит около 200 долларов, то есть примерно 8 250 гривен дополнительно.

Потребление калорий требовало упражнений, и каждый день мужчина пробегал несколько кругов по внешней палубе, три круга по которой равны примерно 1,6 км. Для самых активных людей на борту также имеется полностью оборудованный тренажерный зал.

Кроме того, на Queen Mary 2 можно играть в казино, заниматься шопингом, стричься, устраивать спа-процедуры, посещать лекции, делать ставки на аукционе, играть в бридж, заниматься бальными танцами, ходить в клубы, плавать, играть в дартс, участвовать в викторине, курить сигары, осматривать нижние палубы, читать в библиотеке и многое другое.

Билет за недельный вояж через Атлантический океан стоит 2000 долларов, то есть примерно 82 500, куда вошел также и перелет домой в одну сторону. И это меньше, подчеркнул путешественник. чем многие премиум-билеты, к тому же без стресса в аэропорту. Однако есть и более дешевые варианты, например, в каютах, не обращенных к морю, стоимость которых приближается к 1000 долларов и считает что это "шокирующе-выгодная" сделка.

Поначалу мужчину мучила "морская болезнь", признался он, однако потом он начал получать настоящее удовольствие от вояжа, в конечном итоге пройдя через Атлантику 4828 км, так же, как и поколения путешественников ранее. И хотя данная поездка происходит сравнительно медленно, однако она роскошная и намного дешевле, чем многие думают и может изменить взгляды многих на путешествия, считает он.

