"Круиз для взрослых" готовится к отплытию: почему туда не пускают одиноких мужчин (фото)

Британская компания Killing Kittens анонсировала запуск эксклюзивного круиза по Средиземному морю, но только для взрослых. В программе откровенные тематические вечеринки со строгими правилами конфиденциальности.

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Необычный морской тур стартует 9 июня 2026 года. В шестидневном круизе путешественники смогут посетить Барселону, Монте-Карло, Флоренцию и Портофино, пишет таблоид Metro.

Программа круиза включает серию тематических вечеринок: популярную White Party, бал-маскарад, латексную вечеринку и старейшее событие компании — Hedonism (пляжная клубная одежда днем).

Особая одежда

Представительница компании, которую зовут Эмма, рассказала подробнее о дресс-коде мероприятий: "Вам нужно придерживаться определенного стиля в зависимости от темы вечера. White Party — белая одежда; бал-маскарад — обязательно иметь черный галстук или бальное платье с масками; Kreatures of the night — это лесная тематика, то есть образы богов, нимф — отличная возможность для перевоплощения".

Компания установила три основных правила для участников круиза: конфиденциальность, приватность и благоразумие. Гостям запрещено разглашать личности других участников мероприятий и проявлять любые формы домогательств или насилия.

Специальные зоны

На борту предусмотрены специальные зоны для взрослых развлечений, а также мастер-классы по изготовлению масок и головных уборов. Кроме эротической программы, круиз включает кулинарные курсы, дегустации вина и виски, утреннюю йогу, воркшопы по отношениям и даже быстрые свидания для пар.

На борту предусмотрены специальные зоны для взрослых развлечений Фото: Pixels

Стоимость круиза начинается от 5000 фунтов стерлингов (около 283 тыс. грн) за внутреннюю каюту. В стоимость входит питание, бесплатные напитки и большинство развлечений.

Табу на одиноких мужчин

Стоит учесть, что одинокие мужчины не смогут попасть в этот круиз — он предназначен только для одиноких женщин или женщин и их партнеров, чтобы избежать нежелательных ситуаций.

"Очевидно, что это согласие, согласие, согласие, согласие. Все базируется на уважении и на том, чтобы быть порядочным человеком", — утверждает основательница круиза Эмми Сейл.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Диана Суворова, которая называет себя королевой бюджетной косметики, решила отдохнуть на круизном лайнере MSC Euribia. Своими впечатлениями женщина поделилась с подписчиками блога.

Кроме того, пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах.

К тому же в эксклюзивном интервью Фокусу цирковой акробат Григорий Мельников родом из Харькова рассказывает о своем опыте работы на круизном лайнере, заработной плате, условиях проживания и питания, а также раскрывает преимущества и недостатки профессии.