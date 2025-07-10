"Круїз для дорослих" готується до відплиття: чому туди не пускають самотніх чоловіків (фото)

Британська компанія Killing Kittens анонсувала запуск ексклюзивного круїзу по Середземному морю, але тільки для дорослих. У програмі відверті тематичні вечірки з суворими правилами конфіденційності.

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Незвичайний морський тур стартує 9 червня 2026 року. У шестиденному круїзі мандрівники зможуть відвідати Барселону, Монте-Карло, Флоренцію та Портофіно, пише таблоїд Metro.

Програма круїзу включає серію тематичних вечірок: популярну White Party, бал-маскарад, латексну вечірку та найстарішу подію компанії — Hedonism (пляжний клубний одяг вдень).

Особливий одяг

Представниця компанії, яку звуть Емма, розповіла детальніше про дрес-код заходів: "Вам потрібно дотримуватися певного стилю залежно від теми вечора. White Party — білий одяг; бал-маскарад — обов’язково мати чорну краватку або бальну сукню з масками; Kreatures of the night — це лісова тематика, тобто образи богів, німф — чудова можливість для перевтілення".

Компанія встановила три основні правила для учасників круїзу: конфіденційність, приватність та розсудливість. Гостям заборонено розголошувати особи інших учасників заходів та проявляти будь-які форми домагань чи насильства.

Спеціальні зони

На борту передбачені спеціальні зони для дорослих розваг, а також майстер-класи з виготовлення масок та головних уборів. Крім еротичної програми, круїз включає кулінарні курси, дегустації вина та віскі, ранкову йогу, воркшопи щодо стосунків та навіть швидкі побачення для пар.

На борту передбачені спеціальні зони для дорослих розваг Фото: Pixels

Вартість круїзу починається від 5000 фунтів стерлінгів (близько 283 тис. грн) за внутрішню каюту. У вартість входить харчування, безплатні напої та більшість розваг.

Табу на самотніх чоловіків

Варто врахувати, що самотні чоловіки не зможуть потрапити у цей круїз — він призначений лише для одиноких жінок або жінок та їхніх партнерів, аби уникнути небажаних ситуацій.

"Очевидно, що це згода, згода, згода, згода. Усе базується на повазі й на тому, щоб бути порядною людиною", — стверджує засновниця круїзу Емми Сейл.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Діана Суворова, яка називає себе королевою бюджетної косметики, вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками блогу.

Крім того, пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах.

До того ж в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу цирковий акробат Григорій Мельников родом з Харкова розповідає про свій досвід роботи на круїзному лайнері, заробітну плату, умови проживання та харчування, а також розкриває переваги та недоліки професії.