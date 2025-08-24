Стал слишком тяжелым для взлета: 20 пассажиров вынужденно высадили из самолета

Из-за экстремальной жары, обрушившейся на Италию в первой декаде августа, воздух стал менее плотным и для набора крейсерской высоты самолету потребовалось больше топлива. Именно этот вес и вытеснил "за борт" лишних пассажиров.

Самолет Embraer ERJ-190 компании British Airways следовал в Лондон-Сити из аэропорта Америго Веспуччи во Флоренции, пишет Mirror.

В тот день было около 35 градусов и для эффективной работы двигателя летательному аппарату потребовалось дополнительное топливо. Проблема усугубилась небольшой взлетно-посадочной полосой аэропорта, которая вдвое короче лондонского Гатвика.

"В связи с уникальными особенностями аэродрома с его короткой взлетно-посадочной полосой и экстремальными температурами, которые влияют на давление воздуха, вес самолета необходимо уменьшить", — заявил представитель компании.

Аэропорт во Флоренции Фото: Соцсети

Сперва сотрудники авиакомпании сообщили пассажирам, что придется высадить 36 человек, но в итоге от полета пришлось отказаться только около 20 людям, которым принесли извинения.

Эксперт по авиации из Университета Рединга доктор Джонни Уильямс отметил, что в жаркие летние дни небольшим аэропортам придется, очевидно, снижать свою нагрузку.

По его словам, такие явления, которые раньше наблюдались один раз летом, из-за изменения климата через пару десятилетий станут более частыми и будут наблюдаться практически через день. При этом перелеты в Испанию, Италию или Грецию могут стать дороже, поскольку авиарейсы будут вынуждены перевозить меньше людей.

