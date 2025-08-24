Став занадто важким для зльоту: 20 пасажирів вимушено висадили з літака

Через екстремальну спеку, що обрушилася на Італію в першій декаді серпня, повітря стало менш щільним і для набору крейсерської висоти літаку знадобилося більше палива. Саме ця вага і витіснила "за борт" зайвих пасажирів.

Літак Embraer ERJ-190 компанії British Airways прямував у Лондон-Сіті з аеропорту Амеріго Веспуччі у Флоренції, пише Mirror.

Того дня було близько 35 градусів і для ефективної роботи двигуна літальному апарату знадобилося додаткове паливо. Проблема ускладнилася невеликою злітно-посадковою смугою аеропорту, яка вдвічі коротша за лондонський Гатвік.

"У зв'язку з унікальними особливостями аеродрому з його короткою злітно-посадковою смугою та екстремальними температурами, які впливають на тиск повітря, вагу літака необхідно зменшити", — заявив представник компанії.

Спершу співробітники авіакомпанії повідомили пасажирам, що доведеться висадити 36 осіб, але зрештою від польоту довелося відмовитися тільки близько 20 людям, яким принесли вибачення.

Експерт з авіації з Університету Редінга доктор Джонні Вільямс зазначив, що в спекотні літні дні невеликим аеропортам доведеться, очевидно, знижувати своє навантаження.

За його словами, такі явища, які раніше спостерігалися один раз влітку, через зміну клімату через кілька десятиліть стануть частішими і спостерігатимуться практично через день. При цьому перельоти в Іспанію, Італію або Грецію можуть стати дорожчими, оскільки авіарейси будуть змушені перевозити менше людей.

