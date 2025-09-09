Неймовірна краса: вид найвідомішого міста із висоти польоту вразив мережу (відео)

Пасажирка одного з рейсів з американського Нью-Йорка зняла вид міста з висоти пташиного польоту. Ролик викликав жваве обговорення в мережі та став дуже популярним серед юзерів.

Щаслива пасажирка з іменем Маді показала "саме той кадр", коли висвітила визначні місця Нью-Йорка, як це видно на ролику дівчини в TikTok.

Відео пасажирки стало неймовірно вірусним — набрало понад 25 млн переглядів. На кадрах видно тонкий шар білих хмар, крізь який виринають сяючі хмарочоси Нью-Йорка, що віддзеркалюють рожеве світло світанку.

"Мангеттен сьогодні просто показує себе на всі сто", — додала вона в підписі.

Серед місць, які потрапили на ролик Маді, були Центральний Парк, хмарочоси Нью-Йорка, панорамний вигляд кількох районів міста. Також в об'єктиві камери були затоки, ключові мости, а також помітно рух автомобілів та потягів метро.

Ролик дівчини був оприлюднений ввечері 5 вересня під час її зльоту з аеропорту "Ла Гвардія" в Нью-Йорку. А пізніше дівчина розповіла в іншому відео низку подробиць тієї зйомки. За її словами, вона летіла рейсом компанії American Airlines з Нью-Йорка до Далласа, займала місце по лівий бік літака з місцем 33А.

У коментарях до відео дівчини, користувачі масово зізнавалися, що навіть не очікували побачити вже давно знайоме місто в новій іпостасі. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Не хочу драматизувати, але в мене серце зупинилося";

"Я завжди буду романтизувати Нью-Йорк, бо саме так він для мене виглядає";

"Я навіть не уявляв, що Центральний парк такий величезний";

"Попри все, це місто вартує своєї краси";

"Неймовірно шикарні краєвиди".

