Невероятная красота: вид известного города с высоты полета поразил сеть (видео)

Пассажирка одного из рейсов из американского Нью-Йорка сняла вид города с высоты птичьего полета. Ролик вызвал оживленное обсуждение в сети и стал очень популярным среди юзеров.

Related video

Счастливая пассажирка с именем Мади показала "именно тот кадр", когда высветила достопримечательности Нью-Йорка, как это видно на ролике девушки в TikTok.

Видео пассажирки стало невероятно вирусным — набрало более 25 млн просмотров. На кадрах видно тонкий слой белых облаков, сквозь который выныривают сияющие небоскребы Нью-Йорка, отражающие розовый свет рассвета.

"Манхэттен сегодня просто показывает себя на все сто", — добавила она в подписи.

Среди мест, которые попали на ролик Мади, были Центральный Парк, небоскребы Нью-Йорка, панорамный вид нескольких районов города. Также в объективе камеры были заливы, ключевые мосты, а также заметно движение автомобилей и поездов метро.

Ролик девушки был обнародован вечером 5 сентября во время ее взлета из аэропорта "Ла Гвардия" в Нью-Йорке. А позже девушка рассказала в другом видео ряд подробностей той съемки. По ее словам, она летела рейсом компании American Airlines из Нью-Йорка в Даллас, занимала место по левую сторону самолета с местом 33А.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео девушки, пользователи массово признавались, что даже не ожидали увидеть уже давно знакомый город в новой ипостаси. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Не хочу драматизировать, но у меня сердце остановилось";

"Я всегда буду романтизировать Нью-Йорк, потому что именно так он для меня выглядит";

"Я даже не представлял, что Центральный парк такой огромный";

"Несмотря на все, этот город стоит своей красоты";

"Невероятно шикарные виды".

Ранее Фокус сообщал, как выглядит самый запретный остров в мире с самолета. Один из пассажиров самолета показал кадры полета над Северным Сентинельским островом — одной из самых запретных локаций на Земле.

Впоследствии рассказывалось, как вид на поселение с высоты птичьего полета поразил людей. Симметричная планировка поселения Rotonda West во Флориде (США), напоминающая ломтики пиццы, поразила пользователей соцсетей и заинтересовала СМИ.