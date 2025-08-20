Турист показал, как выглядит самый запретный остров в мире с высоты птичьего полета (видео)

Один из пассажиров самолета показал кадры полета над Северным Сентинельским островом — одной из самых запретных локаций на Земле. Кадры суши с высоты птичьего полета завирусились в сети и спровоцировали дискуссию среди пользователей.

Мужчина снял пляжи и открытые местности острова, пытаясь вероятно заметить след жизни туземцев, как это видно на видео в Reddit.

Видео с запрещенным островом стало вирусным — набрало более 51 тыс. реакций. На ролике можно увидеть, что пассажирский самолет пролетает над Северным Сентильским островом, который расположен в Бенгальском заливе.

Мужчина увеличивает изображение, чтобы показать песчаные пляжи и леса вокруг него. Пролетая над островом, на видео заметны остатки древесины, а также места с дымом, которые вероятно показывают, где именно разводился костер.

Со второй стороны острова можно увидеть похожие ландшафты — пляжи с камнями, а также неизвестные объекты вероятно рукотворного происхождения. Видео завершается тем, что постепенно остров исчезает из вида, и самолет продолжает двигаться дальше.

Пока точно неизвестно, когда именно были сняты эти кадры. В сети ряд юзеров отметили, что им удалось разглядеть остатки старых кораблей, которые выбросило на берег, а некоторые утверждали, что видели человеческие фигуры.

Что известно о запретном острове

Этот остров площадью около 60 кв. км принадлежит Индии с 1947 года и расположен более чем в 1500 км от материковой части Индии. На этом острове проживает автохтонное племя сентинельцев, которое проживает здесь по меньшей мере 10 тысяч лет. Сейчас численность жителей колеблется от 51 до 500 человек, а точное количество установить невозможно.

Туземцы острова Северный Сентинел довольно агрессивно реагируют на любые попытки контактов с внешним миром. По разным данным, количество жертв от рук туземцев может составлять более 100 человек. Начиная с 2001 года, власти Индии наложили полный запрет на посещение этого острова и приближение к нему на расстояние 5 км, угрожая тюремным заключением и огромным штрафом.

Местоположение Северного Сентинельского острова Фото: Google Maps

В 2006 году несколько рыбаков из Индии оказались на этом клочке суши из-за шторма, и их судно прибило к берегам Северного Сентинела, но местные убили незваных гостей. Похожая история произошла в 2018 году, когда христианский миссионер Джон Чау отправился к сентинельцам, чтобы обратить их в христианство, но местные тоже убили проповедника.

По состоянию на 2025 год, единственным человеком, который смог пробыть на острове и вернулся живым, был американский блогер украинского происхождения Михаил Поляков. Однако после возвращения он был арестован местной полицией, а мужчина находится под стражей. Ему грозит штраф и тюремное заключение сроком до 5 лет.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному ролику, пользователи активно обсуждали увиденное на видео. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Ого, какое впечатляющее качество зума, еще и стабильное!";

"Если зайти в Google Maps, можно увидеть тропы на северной оконечности острова, где деревья разрываются";

"Вау, да и вправду. Вдоль побережья видно кучу разных троп, по всему острову";

"Наверное, это невероятно — жить в собственном мире, не зная и не имея дела со всей той грязью, что творится в современном мире. Еще там видно корабельные обломки на северо-западе острова";

"Жду, когда стрела полетит прямо в самолет".

