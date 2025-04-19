Турист пытался установить контакт с самым изолированным племенем в мире: его задержали (видео)

Американского блогера украинского происхождения Михаила Полякова задержали индийские полицейские еще 31 марта. Сейчас мужчина находится в тюрьме за визит на остров Северный Сентинел, где живут местные аборигены.

Related video

Об этом пишет издание New York Post.

Журналисты указывают, что суд продлил срок содержания 24-летнему Полякову до 29 апреля за его незаконный визит на Северный Сентинельский остров. Правоохранители подтвердили, что американец украинского происхождения из штата Аризона был задержан 31 марта в городе Порт-Блер через два дня после того, как он посетил запрещенный остров.

"Можно утверждать, что это было приключенческое путешествие, но факт заключается в том, что есть факт нарушения индийских законов. Посторонние, которые встречаются с сентинельцами, могут поставить под угрозу выживание племени", — сказал журналистам сотрудник полиции, пожелавший остаться анонимным.

СМИ указывают, что Полякова подозревают в нарушении законов Индии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и солидный штраф. Сейчас сам задержанный и его адвокаты, а также посольство США в Индии не комментируют детали дела.

Известно, что Поляков провел детальное исследование приливов и отливов, а также маршруты как доплыть до моря. Следствие установило, что сам блогер прибыл на пляж острова, провел там около одного часа, оставив банку диетической колы и кокос на берегу.

Также Поляков свистел в свисток, чтобы привлечь внимание туземцев, однако они с ним не вышли не контакт. Впоследствии мужчина сел на свою лодку, взял несколько образцов песка и вернулся на Андаманские острова, где его задержали полицейские после того, как местные рыбаки сообщили властям о визите мужчины на "запретный остров".

Что известно о Северном Сентинельском острове

Этот остров площадью около 60 кв. км принадлежит Индии с 1947 года и расположен более чем в 1500 км от материковой части Индии. На этом острове проживает автохтонное племя сентинельцев, которое проживает здесь по меньшей мере 10 тысяч лет. Сейчас численность жителей колеблется от 51 до 500 человек, а точное количество установить невозможно.

Местоположение Северного Сентинельского острова (скриншот с Google Maps)

Туземцы острова Северный Сентинел довольно агрессивно реагируют на любые попытки контактов с внешним миром. По разным данным, количество жертв от рук туземцев может составлять более 100 человек.

Начиная с 2001 года, власти Индии наложили полный запрет на посещение этого острова и приближение к нему на расстояние 5 км, угрожая тюремным заключением и огромным штрафом. Однако в 2006 году двое рыбаков случайно заблудились после шторма и оказались на острове, где местные убили незваных гостей.

В 2018 году американский христианский миссионер Джон Чау отправился к сентинельцам, чтобы обратить их в христианство, но местные тоже убили проповедника. Сейчас Поляков является единственным из немногих визитеров острова, кто остался жив после прибытия на Северный Сентинельский остров.

Ранее сообщалось о том, кто такие сентинельцы и почему они являются самым неконтактным племенем в мире. Ученые рассказали, как живет одно из самых изолированных племен в мире и почему агрессивно реагирует на все попытки контакта.

Впоследствии стало известно, по какой причине мог исчезнуть остров Бермеха. Сейчас главными являются три версии, среди которых также есть и конспирологическая, что остров был уничтожен военными.