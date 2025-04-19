Турист намагався встановити контакт з найізольованішим племенем у світі: його затримали (відео)

Американського блогера українського походження Михайла Полякова затримали індійські поліцейські ще 31 березня. Наразі чоловік перебуває в тюрмі за візит до острова Північний Сентинел, де живуть місцеві аборигени.

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Про це пише видання New York Post.

Журналісти вказують, що суд продовжив термін утримання 24-річному Полякову до 29 квітня за його незаконний візит на Північний Сентінельський острів. Правоохоронці підтвердили, що американець українського походження зі штату Аризна був затриманий 31 березня в місті Порт-Блер через два дні після того, як він відвідав заборонений острів.

"Можна стверджувати, що це була пригодницька подорож, але факт полягає в тому, що є факт порушення індійських законів. Посторонні, які зустрічаються з сентілезцями, можуть поставити під загрозу виживання племені", — сказав журналістам працівник поліції, який побажав залишитися анонімним.

ЗМІ вказують, що Полякова підозрюють у порушенні законів Індії, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років і солідний штраф. Наразі сам затриманий та його адвокати, а також посольство США в Індії не коментують деталі справи.

Наразі відомо, що Поляков провів детальне дослідження припливів і відпливів, а також маршрути як допливти до моря. Слідство встановило, що сам блогер прибув на пляж острова, провів там близько однієї години, залишивши банку дієтичної коли та кокос на берегу.

Також Поляков свистів у свисток, аби привернути увагу тубільців, однак вони з ним не вийшли не контакт. Згодом чоловік сів на свій човен, взяв кілька зразків піску та повернувся на Андаманські острови, де його затримали поліцейські після того, як місцеві рибалки повідомили владі про візит чоловіка на "заборонений острів".

Що відомо про Північний Сентінельський острів

Цей острів площею біля 60 кв. км належить Індії з 1947 року та розташований за понад 1500 км від материкової частини Індії. На цьому острові проживає автохтонне плем'я сентінельців, яке проживає тут щонайменше 10 тисяч років. Наразі чисельність мешканців коливається від 51 до 500 осіб, а точну кількість встановити неможливо.

Місце розташування Північного Сентінельського острова (скриншот з Google Maps)

Тубільці острова Північний Сентінел доволі агресивно реагують на будь-які спроби контактів із зовнішнім світом. За різними даними, кількість жертв від рук тубільців може складати понад 100 осіб.

Починаючи з 2001 року, влада Індії наклала повну заборону на відвідування цього острову та наближення до нього на відстань 5 км, погрожуючи тюремним ув'язненням і величезним штрафом. Однак у 2006 році двоє рибалок випадково заблукали після шторму та опинилися на острові, де місцеві вбили непроханий гостей.

У 2018 році американський християнський місіонер Джон Чау відправився до сентінельців, аби навернути їх у християнство, та місцеві теж вбили проповідника. Наразі Поляков є єдиним з небагатьох візитерів острова, хто залишився живим після прибуття на Північний Сентінельський острів.

Раніше повідомлялося про те, хто такі сентінельці та чому вони є найнеконтактнішим племенем у світі. Вчені розповіли, як вживе одне з найізольованіших племен у світі та чому агресивно реагує на всі спроби контакту.

Згодом стало відомо, з якої причини міг зникнути острів Бермеха. Наразі головними є три версії, серед яких також є і конспірологічна, що острів було знищено військовими.