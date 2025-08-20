Турист показав, як виглядає найзабороненіший острів у світі з висоти пташиного польоту (відео)

Один з пасажирів літака показав кадри польоту над Північним Сентинельським островом — однією з найзабороненіших локацій на Землі. Кадри суші з висоти пташиного польоту завірусилися в мережі та спровокували дискусію серед користувачів.

Related video

Чоловік зафільмував пляжі та відкриті місцевості острова, намагаючись ймовірно помітити слід життя тубільців, як це видно на відео в Reddit.

Відео з забороненим островом стало вірусним — набрало понад 51 тис. реакцій. На ролику можна побачити, що пасажирський літак пролітає над Північним Сентильським островом, який розташований в Бенгальській затоці.

Чоловік збільшує зображення, аби показали піщані пляжі та ліси довкола нього. Пролітаючи над островом, на відео помітні рештки деревини, а також місця з димом, які ймовірно показують, де саме розводилося багаття.

З другої сторони острова можна побачити схожі ландшафти — пляжі з камінням, а також невідомі об'єкти ймовірно рукотворного походження. Відео завершується тим, що поступово острів зникає з виду, і літак продовжує рухатися далі.

Наразі точно невідомо, коли саме були зняті ці кадри. В мережі низка юзерів відзначили, що їм вдалося розгледіти рештки старих кораблів, які викинуло на берег, а деякі стверджували, що бачили людські фігури.

Що відомо про заборонений острів

Цей острів площею біля 60 кв. км належить Індії з 1947 року та розташований за понад 1500 км від материкової частини Індії. На цьому острові проживає автохтонне плем'я сентінельців, яке проживає тут щонайменше 10 тисяч років. Наразі чисельність мешканців коливається від 51 до 500 осіб, а точну кількість встановити неможливо.

Тубільці острова Північний Сентінел доволі агресивно реагують на будь-які спроби контактів із зовнішнім світом. За різними даними, кількість жертв від рук тубільців може складати понад 100 осіб. Починаючи з 2001 року, влада Індії наклала повну заборону на відвідування цього острову та наближення до нього на відстань 5 км, погрожуючи тюремним ув'язненням і величезним штрафом.

Місце розташування Північного Сентінельського острова Фото: Google Maps

У 2006 році кілька рибалок з Індії опинилися на цьому клаптику суші через шторм, і їхнє судно прибило до берегів Північного Сентинела, але місцеві вбили непроханих гостей. Схожа історія сталася у 2018 році, коли християнський місіонер Джон Чау відправився до сентінельців, аби навернути їх у християнство, та місцеві теж вбили проповідника.

Станом на 2025 років, єдиним чоловіком, який зміг пробути на острові та повернувся живим, був американський блогер українського походження Михайло Поляков. Однак після повернення він був заарештований місцевою поліцією, а чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує штраф і тюремне ув'язнення терміном до 5 років.

Що кажуть в мережі

В коментарях до вірусного ролика, юзери активно обговорювали побачене на відео. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Ого, яка вражаюча якість зуму, ще й стабільна!";

"Якщо зайти в Google Maps, можна побачити стежки на північному краю острова, де дерева розриваються";

"Вау, та й справді. Уздовж узбережжя видно купу різних стежок, по всьому острову";

"Мабуть, це неймовірно — жити у власному світі, не знаючи й не маючи справи з усім тим брудом, що коїться у сучасному світі. Ще там видно корабельні уламки на північному заході острова";

"Чекаю, коли стріла полетить просто в літак".

Раніше Фокус повідомляв, хто такі сентінельці та чому вони є найнеконтактнішим племенем у світі. Вчені розповіли, як вживе одне з найізольованіших племен у світі та чому агресивно реагує на всі спроби контакту.

Згодом стало відомо, з якої причини міг зникнути острів Бермеха. Наразі головними є три версії, серед яких також є і конспірологічна, що острів було знищено військовими.