Неприятный сосед на борту самолета допек женщину: она решилась на месть (фото)

Британка Шарлотта оказалась в ситуации, когда вместе с ней летел неприятный сосед. Его поведение заставило девушку прибегнуть к мести, которую положительно восприняли пользователи сети.

По ее словам, он был "невежлив" ко всем вокруг без всякой причины, поэтому она решила устроить небольшую месть, рассказала британка на видео в TikTok.

Ролик стал популярным в сети — набрал более 170 тыс. просмотров. Девушка говорит, что поднялась на борт и подошла к своему ряду, где ей досталось среднее кресло. На месте у прохода сидел мужчина, поэтому она вежливо попросила его встать, чтобы пропустить ее.

"Я сказала: "Извините, сэр, мне надо пройти, потому что мое место там", — вспоминает она.

Мужчина лишь посмотрел на нее без всяких эмоций, тяжело вздохнул, ничего не ответил и все же встал. При этом он достал сумку из-под сиденья впереди, чтобы пропустить Шарлотту.

По словам Шарлотты, весь полет он не сказал ни слова. Однако мужчина несколько раз незаметно толкал ее локтем, будто пытаясь подвинуть, чтобы занять больше места.

Каждый раз, когда она смотрела на него, он делал вид, что спит. В конце полета, когда пассажиры готовились выходить, Шарлотта решила "отплатить".

"Когда мы выходили, женщина с ребенком из ряда перед нами должна была выйти первой — так заведено в самолете. Но он просто стоял и громко, на весь салон, вздыхал", — рассказала она.

Шарлотта знала, что он говорит по-английски, потому что видела настройки его телефона, и тогда придумала месть — сказав мужу, что у него на штанах пятно, будто он испачкался, но его на самом деле не было.

"Но теперь он думает, что есть. Да, я могу быть такой мелочной, когда речь идет об авиаэтикете. Никто и так не любит путешествовать, поэтому просто будьте вежливы", — добавила она.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи быстро поддержали Шарлотту и ее решение. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Обожаю такой уровень мелкой мести!";

"Теперь буду носить с собой баночку Нутеллы для полного эффекта";

"Не понимаю, почему люди такие грубые, вежливость же ничего не стоит";

"Это замечательно. Запомню на будущее".

