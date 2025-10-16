Жінка звинуватила пасажирку у крадіжці місця: стюардеса поставила її на місце (фото)

Американка розповіла, що під час перельоту до Нью-Йорка її звинуватили у крадіжці місця для дитини. В конфлікт швидко втрутилася стюардеса, реакція якої отримала схвалення пасажирів і мережі.

Туристка говорить, що заздалегідь купила квиток і спеціально обрала місце біля вікна в ряду біля аварійного виходу, йдеться в дописі авторки посту в Reddit.

"Коли ми сіли в літак, я увімкнула серіал і вже розслабилась. Аж раптом жінка поруч торкається мого плеча і каже: "Моя внучка хоче сидіти біля вікна", — переповідає американка.

Пасажирка ввічливо відмовила, пояснивши, що місця біля аварійного виходу не підходять для дітей. Саме тоді у ситуацію втрутилася мама дівчинки:

"То ви просто безсердечна? Відмовляєте дитині у місці біля вікна?" — сказала вона мені. Дитина заявила матері наступне: "Мамо, ти ж казала, що це моє місце! Скажи їй!" — почала кричати дівчинка, розплакавшись просто в проході, заблокувавши інших пасажирів.

Далі до конфлікту долучилася бабуся. Вона звинуватила жінку в тому, що, мовляв, героїня історію "розбила дитині серце". Саме на цей скандал прийшла стюардеса та поцікавилася, що відбувається.

Пасажири на борту літака Фото: Getty Images

Мати швидко пояснила ситуацію та нахабно заявила, що американка буквально "вкрала місце доньки та вирвала квиток у нас із рук". Жінка згадує, що була ошелешена від почутої брехні, а тому відразу дістала посадковий талон і посвідчення особи, показавши її стюардесі.

"Після цього вона холоднокровно поставила крапку в суперечці: "Це її місце. І, до речі, ваша донька надто мала, щоб сидіти в ряду аварійного виходу. Будь ласка, більше не турбуйте цю пасажирку", — переповіла слова представниці екіпажу туристка.

Інцидент було вичерпано, але політ для жінки все одно не був спокійним. Вона згадує, що родина час від часу кидала на неї сердиті погляди, а бабуся навіть намагалася "випадково" пролити на неї напій.

"Сподіваюся, наступного разу просто зможу долетіти мовчки", — підсумувала пасажирка.

Реакція соцмереж

У коментарях до історії жінки, юзери активно підтримували героїню історії та звинуватили матір в нахабності, маніпуляції дитиною і "поганих манерах". Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Я б весь політ кашляв і шморгав носом, час від часу чухаючи уявну висипку й тихо бурмочучи щось про "епідемію еболи". Подивимось, хто тоді захоче мінятись місцями";

"От сиділа б біля вікна, виглядала у вікно та казала: "Оооо, вау, дивіться, яка краса!" — а потім просто закрила шторку";

"Якщо вони так прагнули ризикувати безпекою своєї дитини (і решти пасажирів), щоб лише отримати гарне місце — треба було бронювати заздалегідь, як це зробила ти";

"Ось так і буває: коли самозакохана мама доростає, а її розпещена дитина народжує своїх дітей";

"Мене виводить із себе, коли люди просять щось — але не сприймають чемну відмову. Наче "попросив" = "отримав автоматично". Сподіваюся, наступний політ буде спокійнішим!".

