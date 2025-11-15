Можно попасть в тюрьму и получить штраф: 5 неизвестных законов Дубая (видео)

Привлекая 15 миллионов туристов только в этом году, Дубай, безусловно, стал одним из самых популярных направлений в мире. Хотя этот центр влияния является достаточно современным и открытым, все же существуют некоторые правила и законы, которые должны соблюдать как местные жители, так и посетители, если вы не хотите платить немалый штраф или даже попасть в тюрьму.

Хотя некоторые из них, такие как запрет быть пьяным на публике и носить скромную одежду, достаточно хорошо известны, оказывается, есть много других законов, которые вы должны соблюдать. Украинка Татьяна Скорина недавно опубликовала в TikTok пять менее известных правил, из-за которых туристы и местные жители могут получить огромный штраф, включая распространенную ошибку с телефоном.

За украинки, которая перебралась в ОАЭ и публикует сообщения под никнеймом @tetianaskoryna, популярная пешеходная привычка может привести к дорогостоящему штрафу.

Предупреждая других, Татьяна говорит, что переход улицы или дороги без обозначенного пешеходного перехода может привести к штрафу более 80 фунтов стерлингов.

В видео Татьяна также сказала, что если вас поймают на фотографировании людей без их согласия, вам может грозить штраф в размере 103 фунтов стерлингов или даже тюрьма.

Еще один большой запрет для тех, кто живет в Дубае или посещает его, — это мытье автомобиля в общественных местах. Это распространенное дело водителей, по ее словам, также противоречит закону и может привести к штрафу в размере более 100 фунтов стерлингов.

Засорение является огромной проблемой во всем мире, поэтому тем, кого поймают на выбрасывании пластиковых бутылок и другого мусора на улицу, придется выложить более 100 фунтов стерлингов.

И последнее, но не менее важное: Татьяна также предупредила посетителей и местных жителей не спать в общественных местах. Даже если вы измотаны и хотите немного вздремнуть в соседнем парке, лучше пойти домой — или просто выпить кофе. Нарушите это правило — и будьте готовы заплатить 62 фунта стерлингов.

Реакция людей

Один человек написал в комментариях: "Они могут звучать чрезмерно, но это работает, посмотрите, какой чистый и опрятный город, там только уважительные люди".

"А теперь прогуляйтесь по своему городу и расскажите мне, как это".

"Вы не можете спать на людях? Я сплю на улице, а как насчет того, чтобы спать у бассейна или на пляже?".

"Вы, наверное, не захотите ходить на улице — там много машин".

