У Дубаї було продано найдорожчу чашку кави у світі: ціна шокує (відео)

У Дубаї встановили рекорд Книги Гіннесса. Чашка кави за 680 доларів США стала найдорожчою у світі.

Напій із рідкісних зерен Geisha подали в кришталі Edo Kiriko. Про це пише Daily Mail.

У Дубаї встановлено новий світовий рекорд — подача найдорожчої чашки кави вартістю 2500 дирхамів (близько 680 доларів або 28 тисяч гривень). Подія відбулася 13 вересня в головному магазині мережі Roasters Specialty Coffee House у центрі міста і була офіційно внесена до Книги рекордів Гіннесса.

Елітний напій приготували з панамських зерен Esmeralda Geisha, які цінуються за квіткові, фруктові та цитрусові нотки. Каву зварили за методом V60 і подали у виготовленому на замовлення кришталевому келиху Edo Kiriko. Гостям також запропонували десерти в японському стилі, що зробило дегустацію справжнім гастрономічним ритуалом.

Напій із рідкісних зерен Geisha подали в кришталі Edo Kiriko Фото: Instagram

За словами судді Книги рекордів Гіннесса, "це рік рекорду з найдорожчої чашки кави". Представники компанії Mr Bean Coffee LTD додали: "Вітаємо кав'ярню Roaster's Specialty Coffee House, ви офіційно приголомшливі".

Успіху передувала сенсаційна угода: стартап із Дубая придбав на аукціоні "Найкраще з Панами 2025" всю 20-кілограмову партію кави Geisha з Hacienda La Esmeralda за 604 000 доларів (25 млн гривень). Ця покупка викликала фурор на світовому ринку і закріпила статус Дубая як центру елітної кави.

Видання зазначає, що тим часом місто готується до ще одного рекорду. У 2025 році в Дубаї відкриється найвищий у світі готель — Ciel Tower заввишки 365 метрів. Комплекс на 82 поверхи запропонує понад 1000 номерів, а на 76-му поверсі розташується найвищий панорамний басейн у світі.

