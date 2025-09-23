Секрет бренду: у логотипі Coca-Cola помітили прихований символ, про який багато хто не знав 130 років

Логотип Coca-Cola залишається одним із найбільш упізнаваних у світі, але в ньому прихована деталь, яку помічають не всі. Президент LOGO.com Річард Лау розкрив подробиці створення.

Coca-Cola відома по всьому світу вже понад 130 років, але уважні користувачі помітили в її знаменитому логотипі деталь, яку багато хто раніше не бачив. Про це пише Mirror.

Coca-Cola — один із найбільш упізнаваних брендів у світі. Червона упаковка і білий завитковий шрифт давно стали частиною масової культури, а нові лімітовані смаки продовжують підтримувати інтерес до напою. Попри те що дизайн неодноразово адаптувався під різні продукти, фірмовий стиль завжди залишався впізнаваним.

Експерти з брендингу зазначають, що логотип відіграє ключову роль у сприйнятті компанії. Президент LOGO.com Річард Лау пояснив: "Логотип — це сполучна ланка між компанією та її клієнтами. Саме його люди запам'ятовують найбільше".

За його словами, вигнута літера "С" у написі Coca-Cola символізує посмішку, що підкреслює філософію бренду, асоціацію з радістю і щастям. Хоча цей посил не завжди очевидний, він закріплюється підсвідомо і створює позитивне сприйняття.

Історія Coca-Cola почалася 1886 року Фото: Pexels

Історія Coca-Cola почалася 1886 року, коли фармацевт Джон С. Пембертон з Атланти створив оригінальний сироп, який змішували з газованою водою. Напій швидко став популярним і продавався по п'ять центів за склянку.

Назву і стиль написання запропонував бухгалтер компанії Френк М. Робінсон. Він вибрав спенсеріанський шрифт, модний у ХІХ столітті, і вважав, що подвійна буква "С" матиме особливо ефектний вигляд у рекламі. Ця ідея виявилася успішною, як у випадку з Коко Шанель та її легендарним логотипом.

1969 року бренд представив дизайн Arden Square: червоне поле, білий напис і динамічна стрічка внизу. Саме цей варіант, з мінімальними змінами, використовується і донині.

Нещодавно тема прихованого сенсу логотипа знову спливла на Reddit. Одні користувачі захоплювалися "позачасовою естетикою" Coca-Cola, інші зізнавалися, що тепер завжди бачитимуть "посмішку" в букві "С".

"Відтоді, як хтось розповів мені про обличчя на логотипі, я не можу розгледіти їх щоразу, коли дивлюся на нього", — резюмував один із фанатів.

