Жінка готувала вечерю 2 години, але одна помилка чоловіка все зіпсувала: що він зробив (фото)

Дві години праці виявилися марними, адже страву довелося викинути. Однак запіканка, забута на плиті, спричинила дискусію про безпеку продуктів і звички зберігання їжі.

Звичайна кухонна невдача несподівано перетворилася на одну з найбільш обговорюваних тем Reddit, зібравши понад 59 000 лайків і близько 9 тисяч коментарів.

4 вересня 29-річна користувачка u/ShadowInTheSun поділилася фотографією запіканки, приготованої за сімейним рецептом, який передавався їй від бабусі. Жінка розповіла, що готує цю страву кожного вересня і ретельно викладала шарами м'ясо та овочі, поки вкладала дітей спати.

Завершивши готування, жінка попросила чоловіка перекласти їжу в контейнер Tupperware і прибрати в холодильник. Однак вранці на неї чекало розчарування: каструля із запіканкою так і залишилася на плиті. Дві години праці виявилися марними, адже страву довелося викинути.

Жінка приготувала запіканку за сімейним рецептом Фото: Reddit

Історія викликала гарячі суперечки про безпеку їжі. Багато користувачів зізнавалися, що ніколи не ризикують їсти страви, залишені на ніч:

"Я завжди залишаю світло увімкненим на кухні, якщо є щось, що потрібно прибрати в холодильник. Це єдиний спосіб не забути";

"Я дуже нервую через їжу, яка стоїть без холодильника кілька годин. Упевнений, що найчастіше все нормально, але я не ризикуватиму".

Інші ділилися власними невдачами. Один користувач пригадав, як залишив енчилади в духовці після того, як перегоріла лампочка, і на ранок знайшов "суху і осудливу" страву. При цьому частина аудиторії зізналася, що спокійно б з'їла запіканку і просто розігріла її. Поділ думок лише підігрів дискусію, зробивши тему вірусною.

