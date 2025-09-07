Жінка готувала вечерю 2 години, але одна помилка чоловіка все зіпсувала: що він зробив (фото)
Дві години праці виявилися марними, адже страву довелося викинути. Однак запіканка, забута на плиті, спричинила дискусію про безпеку продуктів і звички зберігання їжі.
Звичайна кухонна невдача несподівано перетворилася на одну з найбільш обговорюваних тем Reddit, зібравши понад 59 000 лайків і близько 9 тисяч коментарів.
4 вересня 29-річна користувачка u/ShadowInTheSun поділилася фотографією запіканки, приготованої за сімейним рецептом, який передавався їй від бабусі. Жінка розповіла, що готує цю страву кожного вересня і ретельно викладала шарами м'ясо та овочі, поки вкладала дітей спати.
Завершивши готування, жінка попросила чоловіка перекласти їжу в контейнер Tupperware і прибрати в холодильник. Однак вранці на неї чекало розчарування: каструля із запіканкою так і залишилася на плиті. Дві години праці виявилися марними, адже страву довелося викинути.
Історія викликала гарячі суперечки про безпеку їжі. Багато користувачів зізнавалися, що ніколи не ризикують їсти страви, залишені на ніч:
- "Я завжди залишаю світло увімкненим на кухні, якщо є щось, що потрібно прибрати в холодильник. Це єдиний спосіб не забути";
- "Я дуже нервую через їжу, яка стоїть без холодильника кілька годин. Упевнений, що найчастіше все нормально, але я не ризикуватиму".
Інші ділилися власними невдачами. Один користувач пригадав, як залишив енчилади в духовці після того, як перегоріла лампочка, і на ранок знайшов "суху і осудливу" страву. При цьому частина аудиторії зізналася, що спокійно б з'їла запіканку і просто розігріла її. Поділ думок лише підігрів дискусію, зробивши тему вірусною.
Раніше Фокус повідомляв, що незадоволений відвідувач підпалив бар через свій улюблений соус. Пожежа завдала матеріальної шкоди, оцінюваної в 9500 доларів (393 тисячі гривень). Ніхто крім самого палія не постраждав.
Також стало відомо, що 5-річний хлопчик утік із дому в кафе і тепер боїться потрапити до в'язниці. У Флориді (США) стався незвичайний інцидент. П'ятирічний хлопчик на ім'я Вільям самотужки вибрався з дому рано вранці і попрямував до ресторану Chick-fil-A, щоб поснідати.