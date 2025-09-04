5-річний хлопчик утік із дому в кафе і тепер боїться потрапити до в'язниці (відео)

У Флориді (США) стався незвичайний інцидент. П'ятирічний хлопчик на ім'я Вільям самостійно вибрався з дому рано вранці і попрямував до ресторану Chick-fil-A, щоб поснідати.

Батьки хлопчика зізналися, що були шоковані, адже думали, що їхній будинок є "найбезпечнішим у кварталі" завдяки паркану по периметру. Про це пише FOX News.

За даними офісу шерифа Джексонвілла (JSO), дитина пролізла через ворота двору, поки батьки спали, і вирушила в найближчу закусочну. Співробітники ресторану зустріли хлопчика і пригостили його сендвічем.

Офіцери Келлі та Перрі, які прибули на виклик, застали Вільяма за сніданком в оточенні персоналу. Коли поліцейські посадили хлопчика в машину, він злякано запитав: "Ви збираєтеся відправити мене до в'язниці?". Офіцери заспокоїли дитину і відвезли її додому.

Батьки хлопчика зізналися, що були шоковані: вони вважали свій будинок "найбезпечнішим у кварталі" завдяки паркану по периметру. Мама Вікторія зазначила, що син знає дорогу до ресторану, оскільки сім'я часто ходить туди пішки, але не очікувала, що він наважиться вирушити сам.

Батько Вільяма, Філ, додав, що переживав за сина.

"Я хвилювався, чи не злякався він. Він був unusually тихим, і я зрозумів, що він усвідомлював серйозність того, що сталося", — сказав він.

Інцидент завершився благополучно. Хлопчик повернувся додому цілим і неушкодженим, а співробітники поліції і ресторану Chick-fil-A стали мимовільними учасниками кумедної, але тривожної історії.

