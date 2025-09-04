5-летний мальчик сбежал с дома в кафе и теперь боится попасть в тюрьму (видео)

Во Флориде (США) произошел необычный инцидент. Пятилетний мальчик по имени Уильям самостоятельно выбрался из дома ранним утром и направился в ресторан Chick-fil-A, чтобы позавтракать.

Родители мальчика признались, что были в шоке, ведь думали, что их дом является "самым безопасным в квартале" благодаря забору по периметру. Об этом пишет FOX News.

По данным офиса шерифа Джексонвилла (JSO), ребенок пролез через ворота двора, пока родители спали, и отправился в ближайшую закусочную. Сотрудники ресторана встретили мальчика и угостили его сэндвичем.

Офицеры Келли и Перри, прибывшие на вызов, застали Уильяма за завтраком в окружении персонала. Когда полицейские посадили мальчика в машину, он испуганно спросил: "Вы собираетесь отправить меня в тюрьму?". Офицеры успокоили ребенка и отвезли его домой.

Родители мальчика признались, что были в шоке: они считали свой дом "самым безопасным в квартале" благодаря забору по периметру. Мама Виктория отметила, что сын знает дорогу в ресторан, так как семья часто ходит туда пешком, но не ожидала, что он решится отправиться один.

Отец Уильяма, Фил, добавил, что переживал за сына.

"Я волновался, не испугался ли он. Он был unusually тихим, и я понял, что он осознавал серьезность произошедшего", — сказал он.

Инцидент завершился благополучно. Мальчик вернулся домой целым и невредимым, а сотрудники полиции и ресторана Chick-fil-A стали невольными участниками забавной, но тревожной истории.

