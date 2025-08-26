Недовольный посетитель подпалил бар из-за своего любимого соуса (видео)

Недавно разгневанный посетитель кафе в Севилье (Испания) был арестован по обвинению в поджоге заведения из-за того, что персонал сообщил ему, что у них закончился майонез.

Пожар нанес материальный ущерб, оцениваемый в 9500 долларов (393 тысячи гривен). Никто кроме самого поджигателя не пострадал. Об этом пишет Oddity Central.

В среду, 20 августа, персонал и посетители кафе в муниципалитете Лос-Паласьос-и-Вильяфранка (Севилья) не на шутку перепугались, когда мужчина облил барную стойку бензином и поджег ее.

Испанец, чья личность не разглашается, пришел в ресторан с сыном и заказал два сэндвича. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он встает из-за стола и разговаривает с одним из официантов. Сообщается, что посетитель лет 50 попросил майонез к своему сэндвичу, но ему сказали, что соуса больше нет. Затем мужчина позвал другого официанта, но и тот ему ответил то же самое, поэтому он просто выбежал из кафе, дошел до ближайшей заправки и вернулся с 1,5-литровой бутылкой бензина.

По данным местных новостных агентств, "любитель майонеза" снова спросил у персонала кафе, есть ли у них его любимый соус, и, получив отрицательный ответ, просто вылил горючую жидкость на барную стойку и поджег ее. Кафе в тот момент было практически заполнено, и все, увидев пламя, выбежали на улицу, включая самого виновника. К счастью, персонал воспользовался огнетушителями, чтобы потушить пожар, и материальный ущерб был минимальным.

В последовавшем хаосе поджигатель получил ожог левой руки, когда скрывался с места происшествия. Вскоре он был задержан полицией и сейчас ожидает приговора.

Владельцы кафе описали инцидент как "что-то сюрреалистичное" и похвалили персонал за быстрые действия и минимизацию ущерба. Пожар нанес материальный ущерб, оцениваемый в 9500 долларов (393 тысячи гривен), но, к счастью, никто, кроме разгневанного посетителя, не пострадал.

