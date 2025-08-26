Незадоволений відвідувач підпалив бар через свій улюблений соус (відео)

Нещодавно розгніваного відвідувача кафе в Севільї (Іспанія) було заарештовано за звинуваченням у підпалі закладу через те, що персонал повідомив йому, що у них закінчився майонез.

Пожежа завдала матеріальних збитків, оцінюваних у 9500 доларів (393 тисячі гривень). Ніхто крім самого палія не постраждав. Про це пише Oddity Central.

У середу, 20 серпня, персонал і відвідувачі кафе в муніципалітеті Лос-Паласьос-і-Вільяфранка (Севілья) не на жарт перелякалися, коли чоловік облив барну стійку бензином і підпалив її.

Іспанець, чия особистість не розголошується, прийшов у ресторан із сином і замовив два сендвічі. Камери відеоспостереження зафіксували, як він встає з-за столу і розмовляє з одним з офіціантів. Повідомляється, що відвідувач років 50 попросив майонез до свого сендвіча, але йому сказали, що соусу більше немає. Потім чоловік покликав іншого офіціанта, але й той йому відповів те саме, тому він просто вибіг із кафе, дійшов до найближчої заправки й повернувся з 1,5-літровою пляшкою бензину.

За даними місцевих новинних агентств, "любитель майонезу" знову запитав у персоналу кафе, чи є у них його улюблений соус, і, отримавши негативну відповідь, просто вилив горючу рідину на барну стійку і підпалив її. Кафе в той момент було практично заповнене, і всі, побачивши полум'я, вибігли на вулицю, включно з самим винуватцем. На щастя, персонал скористався вогнегасниками, щоб загасити пожежу, і матеріальні збитки були мінімальними.

У хаосі, що стався, палій отримав опік лівої руки, коли тікав з місця події. Незабаром його затримала поліція, і зараз він очікує вироку.

Власники кафе описали інцидент як "щось сюрреалістичне" і похвалили персонал за швидкі дії та мінімізацію збитків. Пожежа завдала матеріальної шкоди, оцінюваної в 9500 доларів (393 тисячі гривень), але, на щастя, ніхто, крім розгніваного відвідувача, не постраждав.

