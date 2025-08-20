Господар розлючений: сусід регулярно псує чужий будинок під час дощу (фото)

Мешканець поскаржився на сусіда, який викладає мішки з піском і спрямовує дощову воду просто на його ділянку.

Історія швидко стала обговорюваною темою на популярному форумі Reddit. Власник ділянки доклав фото мішка з піском, який сусід залишив на вулиці просто під час зливи.

Потрапити під дощ — звичайна справа, але один домовласник опинився в куди більш неприємній ситуації. Його сусід, щоб захистити власне подвір'я від злив, почав викладати мішки з піском на вулиці, спрямовуючи потік води просто до чужого будинку.

Господар ділянки поскаржився, що через дії сусіда вода тепер стікає до його будинку сильніше, ніж раніше, розмиваючи землю і завдаючи шкоди. На підтвердження він виклав фотографію мішка з піском, встановленого під час дощу.

Сусід, щоб захистити власне подвір'я від злив, почав викладати мішки з піском на вулиці Фото: Reddit

Публікація викликала жваве обговорення. Багато користувачів Reddit зазначили, що навмисне перенаправлення стоку води на сусідню ділянку може бути незаконним.

"У моєму місті таке заборонено";

"Почніть виставляти їм рахунок за збитки, це порушення";

"Запитайте його, що він намагається зробити. Просто обговоріть це з ним".

Дехто радив діяти напряму і поговорити з сусідом. Інші пропонували просто прибрати мішок або перенести його на під'їзну доріжку самого порушника. Частина користувачів запропонувала більш практичний варіант. На їхню думку, потрібно використати власні мішки з піском для захисту території та звернутися до місцевих служб, як-от пожежна частина або департамент міських робіт.

