Жінка відмовилася рухати паркан за примхою сусідки: конфлікт вийшов з-під контролю

Жінка розповіла про затяжний конфлікт із сусідкою, яка вимагає перенести встановлений за всіма правилами паркан заради кращого виду з вікна кухні.

Після відмови стосунки між жінками зіпсувалися. Власниця будинку поділилася на популярному форумі Reddit історією конфлікту з "шанованою" сусідкою.

За словами жінки, одразу після переїзду вона встановила дерев'яну огорожу, щоб її собака міг спокійно гуляти по двору. Однак лише через кілька годин сусідка на ім'я Лінда підійшла і ввічливо, але наполегливо запропонувала пересунути паркан на шість футів (1,8 метра). Причина — "загороджений вид на дерева".

Господиня ділянки ввічливо відмовила, наголосивши, що паркан встановлений строго по межі її власності, і перенесення означало б фактично подарувати сусідці частину землі. Після цього стосунки між жінками зіпсувалися.

"Відтоді вона двічі "випадково" кидала листя і гілки через мій паркан, а нещодавно я помітила, як вона намагалася зазирнути на мій подвір'я зі сходів", — розповіла авторка історії. На зауваження Лінда відповіла, що це все "через мою егоїстичність".

Пораду користувачі Reddit дали однозначну: фіксувати дії сусідки на камеру і звертатися до місцевої влади. Деякі жартома запропонували "перенести вікно кухні" або полити настирливу сусідку водою зі шланга.

"Запитайте її, чому б їй просто не перенести вікно своєї кухні туди, де їй знову відкриватиметься гарний краєвид", — написав один із користувачів.

Історія викликала бурхливе обговорення. Багато хто зазначив, що така поведінка неприпустима, і підтримав рішення господині твердо відстоювати свої кордони.

