Женщина отказалась двигать забор по прихоти соседки: конфликт вышел из-под контроля

Женщина рассказала о затяжном конфликте с соседкой, которая требует перенести установленный по всем правилам забор ради лучшего вида из окна кухни.

После отказа отношения между женщинами испортились. Владелица дома поделилась на популярном форуме Reddit историей конфликта с "уважаемой" соседкой.

По словам женщины, сразу после переезда она установила деревянную ограду, чтобы ее собака могла спокойно гулять по двору. Однако спустя всего несколько часов соседка по имени Линда подошла и вежливо, но настойчиво предложила передвинуть забор на шесть футов (1,8 метра). Причина — "загороженный вид на деревья".

Хозяйка участка вежливо отказала, подчеркнув, что забор установлен строго по границе ее собственности, и перенос означал бы фактически подарить соседке часть земли. После этого отношения между женщинами испортились.

"С тех пор она дважды "случайно" бросала листья и ветки через мой забор, а недавно я заметила, как она пыталась заглянуть в мой двор с лестницы", — рассказала автор истории. На замечание Линда ответила, что это все "из-за моей эгоистичности".

Совет пользователи Reddit дали однозначный: фиксировать действия соседки на камеру и обращаться в местные власти. Некоторые в шутку предложили "перенести окно кухни" или полить назойливую соседку водой из шланга.

"Спросите ее, почему бы ей просто не перенести окно своей кухни туда, где ей снова будет открываться хороший вид", — написал один из пользователей.

История вызвала бурное обсуждение. Многие отметили, что подобное поведение недопустимо, и поддержали решение хозяйки твердо отстаивать свои границы.

