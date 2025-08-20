Хозяин в ярости: сосед регулярно портит чужой дом во время дождя (фото)

Житель пожаловался на соседа, который выкладывает мешки с песком и направляет дождевую воду прямо на его участок.

История быстро стала обсуждаемой темой на популярном форуме Reddit. Владелец участка приложил фото мешка с песком, который сосед оставил на улице прямо во время ливня.

Попасть под дождь — обычное дело, но один домовладелец оказался в куда более неприятной ситуации. Его сосед, чтобы защитить собственный двор от ливней, начал выкладывать мешки с песком на улице, направляя поток воды прямо к чужому дому.

Хозяин участка пожаловался, что из-за действий соседа вода теперь стекает к его дому сильнее, чем прежде, размывая землю и нанося ущерб. В подтверждение он выложил фотографию мешка с песком, установленного во время дождя.

Публикация вызвала оживленное обсуждение. Многие пользователи Reddit отметили, что преднамеренное перенаправление стока воды на соседний участок может быть незаконным.

"В моем городе такое запрещено";

"Начните выставлять им счет за ущерб, это нарушение";

"Спросите его, что он пытается сделать. Просто обсудите это с ним".

Некоторые советовали действовать напрямую и поговорить с соседом. Другие предлагали просто убрать мешок или перенести его на подъездную дорожку самого нарушителя. Часть пользователей предложила более практичный вариант. По их мнению, нужно использовать собственные мешки с песком для защиты территории и обратиться в местные службы, такие как пожарная часть или департамент городских работ.

