Сім'я прокинулася і побачила чужий автомобіль у своїй вітальні: що сталося (фото)

У Ноттінгемі (Велика Британія) п'яний чоловік за кермом протаранив будинок і в'їхав у вітальню. Господарі дивом залишилися цілими. Порушника заарештували за небезпечне водіння, викрадення машини та керування без документів.

Сім'я прокинулася в шоці, коли автомобіль врізався прямо в їхню вітальню рано вранці. Про це пише Daily Star.

За даними поліції, водій хетчбека не впорався з керуванням на кільцевій розв'язці, виїхав на бордюр і протаранив стіну будинку на Флемстід-роуд у районі Стреллі. Після аварії він кинув машину і спробував сховатися.

Співробітники поліції швидко затримали 22-річного чоловіка неподалік. Він провалив тест на алкоголь і був заарештований за підозрою в небезпечному водінні, керуванні у нетверезому стані, заподіянні шкоди здоров'ю та викраденні автомобіля. Також з'ясувалося, що в нього не було дійсних водійських прав і страховки.

Поліція повідомила, що жахливий інцидент стався на Флемстід-роуд Фото: Nottinghamshire Live

На опублікованих фотографіях видно, як темний хетчбек застряг у вітальні, заваленій цеглою і сміттям. На щастя, сім'я в момент події спала нагорі, і ніхто не постраждав.

"Можу тільки уявити, наскільки тривожним це було випробуванням для господарів будинку. На щастя, ніхто не постраждав, але це лише завдяки удачі й тому, що все сталося рано вранці. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечно сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння", — зазначила сержант поліції Ноттінгемшира Даніель Річардсон.

