Семья проснулась и увидела чужой автомобиль в своей гостиной: что произошло (фото)

В Ноттингеме (Великобритания) пьяный мужчина за рулем протаранил дом и въехал в гостиную. Хозяева чудом остались целы. Нарушителя арестовали за опасное вождение, угон машины и управление без документов.

Семья проснулась в шоке, когда автомобиль врезался прямо в их гостиную ранним утром. Об этом пишет Daily Star.

По данным полиции, водитель хэтчбека не справился с управлением на кольцевой развязке, выехал на бордюр и протаранил стену дома на Флемстид-роуд в районе Стрелли. После аварии он бросил машину и попытался скрыться.

Сотрудники полиции быстро задержали 22-летнего мужчину неподалеку. Он провалил тест на алкоголь и был арестован по подозрению в опасном вождении, вождении в нетрезвом виде, причинении ущерба здоровью и угоне автомобиля. Также выяснилось, что у него не было действительных водительских прав и страховки.

Полиция сообщила, что ужасный инцидент произошел на Флемстид-роуд Фото: Nottinghamshire Live

На опубликованных фотографиях видно, как темный хэтчбек застрял в гостиной, заваленной кирпичами и мусором. К счастью, семья в момент происшествия спала наверху, и никто не пострадал.

"Могу только представить, насколько тревожным это было испытанием для хозяев дома. К счастью, никто не пострадал, но это лишь благодаря удаче и тому, что все произошло ранним утром. Этот случай наглядно показывает, насколько опасно садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения", — отметила сержант полиции Ноттингемшира Даниэль Ричардсон.

