Женщина готовила ужин 2 часа, но одна ошибка мужа все испортила: что он сделал (фото)

Два часа труда оказались напрасными, ведь блюдо пришлось выбросить. Однако запеканка, забытая на плите, вызвала дискуссию о безопасности продуктов и привычках хранения еды.

Обычная кухонная неудача неожиданно превратилась в одну из самых обсуждаемых тем Reddit, собрав более 59 000 лайков и около 9 тысяч комментариев.

4 сентября 29-летняя пользовательница u/ShadowInTheSun поделилась фотографией запеканки, приготовленной по семейному рецепту, который передавался ей от бабушки. Женщина рассказала, что готовит это блюдо каждый сентябрь и тщательно выкладывала слоями мясо и овощи, пока укладывала детей спать.

Завершив готовку, женщина попросила мужа переложить еду в контейнер Tupperware и убрать в холодильник. Однако утром ее ждало разочарование: кастрюля с запеканкой так и осталась на плите. Два часа труда оказались напрасными, ведь блюдо пришлось выбросить.

Женщина приготовила запеканку по семейному рецепту Фото: Reddit

История вызвала горячие споры о безопасности еды. Многие пользователи признавались, что никогда не рискуют есть блюда, оставленные на ночь:

"Я всегда оставляю свет включенным на кухне, если есть что-то, что нужно убрать в холодильник. Это единственный способ не забыть";

"Я очень нервничаю из-за еды, которая стоит без холодильника несколько часов. Уверен, что чаще всего все нормально, но я не буду рисковать".

Другие делились собственными неудачами. Один пользователь вспомнил, как оставил энчилады в духовке после того, как перегорела лампочка, и наутро нашел "сухое и осуждающее" блюдо. При этом часть аудитории призналась, что спокойно бы съела запеканку и просто разогрела ее. Разделение мнений лишь подогрело дискуссию, сделав тему вирусной.

