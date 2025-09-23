Секрет бренда: в логотипе Coca-Cola заметили скрытый символ, о котором многие не знали 130 лет

Логотип Coca-Cola остается одним из самых узнаваемых в мире, но в нем скрыта деталь, которую замечают не все. Президент LOGO.com Ричард Лау раскрыл подробноси создания.

Related video

Coca-Cola известна по всему миру уже более 130 лет, но внимательные пользователи заметили в ее знаменитом логотипе деталь, которую многие раньше не видели. Об этом пишет Mirror.

Coca-Cola — один из самых узнаваемых брендов в мире. Красная упаковка и белый завитковый шрифт давно стали частью массовой культуры, а новые лимитированные вкусы продолжают поддерживать интерес к напитку. Несмотря на то что дизайн неоднократно адаптировался под разные продукты, фирменный стиль всегда оставался узнаваемым.

Эксперты по брендингу отмечают, что логотип играет ключевую роль в восприятии компании. Президент LOGO.com Ричард Лау объяснил: "Логотип — это связующее звено между компанией и ее клиентами. Именно его люди запоминают больше всего".

По его словам, изогнутая буква "С" в надписи Coca-Cola символизирует улыбку, что подчеркивает философию бренда, ассоциацию с радостью и счастьем. Хотя этот посыл не всегда очевиден, он закрепляется подсознательно и создает положительное восприятие.

История Coca-Cola началась в 1886 году Фото: Pexels

История Coca-Cola началась в 1886 году, когда фармацевт Джон С. Пембертон из Атланты создал оригинальный сироп, который смешивали с газированной водой. Напиток быстро стал популярным и продавался по пять центов за стакан.

Название и стиль написания предложил бухгалтер компании Фрэнк М. Робинсон. Он выбрал спенсерианский шрифт, модный в XIX веке, и считал, что двойная буква "С" будет особенно эффектно смотреться в рекламе. Эта идея оказалась успешной, как в случае с Коко Шанель и ее легендарным логотипом.

В 1969 году бренд представил дизайн Arden Square: красное поле, белая надпись и динамическая лента внизу. Именно этот вариант, с минимальными изменениями, используется и по сей день.

Недавно тема скрытого смысла логотипа вновь всплыла на Reddit. Одни пользователи восхищались "вневременной эстетикой" Coca-Cola, другие признавались, что теперь всегда будут видеть "улыбку" в букве "С".

"С тех пор, как кто-то рассказал мне о лицах на логотипе, я не могу развидеть их всякий раз, когда смотрю на него", — резюмировал один из фанатов.

Ранее Фокус сообщал, что девушка готовит себе еду прямо в самолете. Фудблогер по имени Кэти прямо на борту авиалайнера замешала тесто, раскатала его и приготовила ньокки на высоте 30 000 футов (9,1 км).

Также стало известно, что женщина готовила ужин 2 часа, но одна ошибка мужа все испортила. Запеканка, забытая на плите, вызвала дискуссию о безопасности продуктов и привычках хранения еды.