В Дубае была продана самая дорогая чашка кофе в мире: цена шокирует (видео)

В Дубае установили рекорд Книги Гиннесса. Чашка кофе за 680 долларов США стала самой дорогой в мире.

Напиток из редких зерен Geisha подали в хрустале Edo Kiriko. Об этом пишет Daily Mail.

В Дубае установлен новый мировой рекорд — подача самой дорогой чашки кофе стоимостью 2500 дирхамов (около 680 долларов или 28 тысяч гривен). Событие произошло 13 сентября в главном магазине сети Roasters Specialty Coffee House в центре города и было официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Элитный напиток приготовили из панамских зерен Esmeralda Geisha, которые ценятся за цветочные, фруктовые и цитрусовые нотки. Кофе сварили по методу V60 и подали в изготовленном на заказ хрустальном бокале Edo Kiriko. Гостям также предложили десерты в японском стиле, что сделало дегустацию настоящим гастрономическим ритуалом.

Напиток из редких зерен Geisha подали в хрустале Edo Kiriko Фото: Instagram

По словам судьи Книги рекордов Гиннесса, "это год рекорда по самой дорогой чашке кофе". Представители компании Mr Bean Coffee LTD добавили: "Поздравляем кофейню Roaster’s Specialty Coffee House, вы официально потрясающие".

Успеху предшествовала сенсационная сделка: стартап из Дубая приобрел на аукционе "Лучшее из Панамы 2025" всю 20-килограммовую партию кофе Geisha из Hacienda La Esmeralda за 604 000 долларов (25 млн гривен). Эта покупка произвела фурор на мировом рынке и закрепила статус Дубая как центра элитного кофе.

Издание отмечает, что тем временем город готовится к еще одному рекорду. В 2025 году в Дубае откроется самый высокий в мире отель — Ciel Tower высотой 365 метров. Комплекс на 82 этажа предложит более 1000 номеров, а на 76-м этаже расположится самый высокий панорамный бассейн в мире.

