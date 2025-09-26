Спас десятки жизней: мужчина бесплатно начал кормить бездомных пиццей (фото)

Владелец одной пиццерии в США заметил, что рядом со свалками возле его заведения постоянно видят бездомных. Тогда мужчина решился на поступок, который вызвал восхищение в сети.

Related video

На дверях своего заведения американец повесил записку, где безвозмездно приглашал голодных поесть, говорится в посте в Reddit.

Сообщение стало популярным на платформе — набрало почти 20 тыс. реакций. Авто поста сделал фотографию этой записки и обнародовал для пользователей.

"Владелец пиццерии узнал, что люди едят с помойки его заведения. Вот что он сделал", — говорится в заметке.

Записка владельца пиццерии голодным бездомным Фото: Reddit

"Людям, которые едят из моей мусорки. Я люблю вас больше, чем вы думаете. Так что просто заходите внутрь, если проголодались. Я всегда буду давать вам недавно испеченный кусок пиццы и свежий напиток. Пусть хранит Вас Господь", — написал владелец заведения.

Известно, что история произошла в штате Юта в конце весны этого года. Точная локация и дальнейшая история остаются неизвестными.

Реакция соцсетей

В комментариях к этой фотографии, ряд пользователей выразили восхищение мужчиной и его поступком. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Вау, я всегда любил такие истории";

"Не все еще у нас черствые и бездушные. Такие истории вдохновляют";

"Эта история о том, что самому нуждающемуся всегда надо помочь";

"Спасибо тебе, парень, что ты есть. Кто-то сегодня не будет сидеть голодным";

"Хочу знать, где это заведение и сам приехать помочь в раздаче".

Ранее Фокус сообщал, как мужчина строит крошечные домики для бездомных.Элвис Саммерс начал свой проект в 2015 году после знакомства с бездомной женщиной по имени Смоки, которая спала на улице перед его окнами.

Впоследствии стало известно, что бездомный рассказал, как живут люди на улице в Украине. Он не теряет жажды жизни и советует людям делать все возможное, чтобы не оказаться в такой ситуации.