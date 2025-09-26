Врятував десятки життів: чоловік безкоштовно почав годувати безхатьків піцою (фото)

Власник однієї піцерії в США помітив, що поруч зі смітниками біля його закладу постійно бачать безхатьків. Тоді чоловік наважився на вчинок, який викликав захоплення у мережі.

На дверях свого закладу американець повісив записку, де безоплатно запрошував голодних поїсти, йдеться в пості в Reddit.

Повідомлення стало популярним на платформі — набрало майже 20 тис. реакцій. Авто посту зробив фотографію цієї записки й оприлюднив для користувачів.

"Власник піцерії дізнався, що люди їдять зі смітника його закладу. Ось що він зробив", — йдеться в дописі.

Записка власника піцерії голодним безхатькам Фото: Reddit

"Людям, які їдять з мого смітника. Я люблю вас більше, ніж ви думаєте. Тому просто заходьте всередину, якщо зголодніли. Я завжди даватиму вам нещодавно спечений шматок піци та свіжий напій. Нехай береже Вас Господь", — написав власник закладу.

Наразі відомо, що історія сталася в штаті Юта наприкінці весни цього року. Точна локація та подальша історія залишаються невідомими.

Реакція соцмереж

У коментарях до цієї світлини, низка юзерів висловили захоплення чоловіком та його вчинком. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вау, я завжди любив такі історії";

"Не всі ще в нас черстві та бездушні. Такі історії надихають";

"Ця історія про те, що найнужденнішому завжди треба допомогти";

"Дякую тобі, чоловіче, що ти є. Хтось сьогодні не буде сидіти голодним";

"Хочу знати, де цей заклад і сам приїхати допомогти в роздачі".

