"Три вищих освіти": безхатько розповів, як живуть люди на вулиці в Україні (відео)

Андрій Ступак, якому 31 рік, давно живе просто на вулиці в Києві. У чоловіка навіть ампутовані пальці на ногах через переохолодження, проте він не втрачає жаги до життя та радить людям робити все можливе, аби не опинитися в такій ситуації.

Чоловік розповів, що втік з дому, бо там був вітчим, який знущався з нього. У шоу "Несерйозна розмова" Андрій розкрив залаштункове життя безхатьків в Україні.

Безхатько розповів про своє життя

За словами Андрія, йому було легше жити на вулиці, ніж сварити з новим чоловіком мами. Втім, стає дуже важко, коли на вулиці намокає одяг і немає де його сушити. Таким чином можна швидко захворіти.

Як виглядає типовий день безхатька

Зранку вони йдуть шукати пляшки, аби їх здати. Також місцеві двірники можуть "підкинути" роботу. Було таке, що безхатьки заробляли за день кілька тисяч і потім відпочивали на пляжі з шашликами.

Щодо холоду та інших проблем вулиці Андрій каже лаконічно: "Випиваєш пів пляшки горілки, і вже нормально".

Зокрема, можна помитися в хостелі за 50 гривень.

Безхатьки з вищими освітами

За словами Андрія, є безхатьки з кількома вищими освітами.

"У мене був знайомий. У нього три вищих освіти було. Приїхав сюди. Це було роки три тому. Він приїхав на заробітки. У нього відібрали документи, втратив. І так спився, що помер", — каже чоловік.

В Андрія були знайомі і з двома вищими освітами.

Попри свої ампутовані кінцівки на ногах, руками безхатько робив для ЗСУ окопні свічки. Загалом Андрій просить давати їм більше роботи, що покращить ситуацію.

Що дратує безхатька

"Була така історія, раз вибирали листя. І почали його утрамбовувати в контейнери. І тут крики, ґвалти. Всі все покидали. А там жінка спить. Каже: "Я погрітися зібралася", — пригадав чоловік.

Користувачі мережі зворушливо відреагували на незвичний випуск на каналі:

"Цей чувак більш адекватний і вихований, ніж більшість типу успішних людей на вулиці! Здоров'я тобі, чоловіче. І тільки добрих людей на твоєму шляху".

"Я взагалі до людей, які ходять і збирають на переробку все, що ми викидаємо в смітник ставлюсь без осуду. Вони — санітари міста. Нам лінь збирати на переробку і відносити в пункти прийому і ми засмічуємо весь світ своїм сміттям, а вони все те здають і роблять наш світ трохи чистішим".

"Так рада, що ви затронули цю тему. В комедійній сфері багато жартів, приниження та слюру стосовно теми бездомності. Дякую, що обговорюєте це чутливо та серйозно!".

