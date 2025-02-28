Двоє безхатьків на крадені гроші купили лотерейний квіток і виграли пів мільйона євро

Забрати свій виграш переможці не можуть, бо їх затримає поліція. Власник картки пропонує чоловікам розділити виграш.

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У Франції двоє безхатьків вкрали банківську картку та за крадені кошти придбали лотерейний білет. Цей білет виявився виграшним, і безхатьки мали отримати пів мільйона євро, але отримати їх вони не можуть. Про це пише Le Figaro.

Історія почалася з того, що до поліції звернувся житель французької Тулузи Жан-Давід Е. Він заявив про крадіжку банківської карти зі свого авто. Банк карту одразу заблокував, але до цього крадії встигли витратити 52,50 євро в магазині неподалік. Власник картки пішов до цього магазину, щоб дізнатися, хто розраховувався його карткою, і що купували.

Касир розповів потерпілому, що двоє чоловіків, на вигляд безхатьки, використали його картку, щоб купити сигарети та кілька лотерейних білетів.

Серед квитків один із них, кеш-гра, став переможним — крадії виграли 500 000 євро, максимальний виграш. Їх запросили піти до Française des Jeux, щоб зняти свої виграші.

Але забрати свій виграш переможці не можуть, бо їх затримає поліція. Власник картки пропонує чоловікам розділити виграш.

Квиток на даний момент заблоковано

"Якщо вони не зв’яжуться з моїм адвокатом [зі мною, П’єром Дебуіссоном], квиток стане непридатним для використання. То чому б не домовитися полюбовно і зробити пополам", – сказав власник краденої картки Жан-Давід Е.

Якщо двоє безхатченків співпрацюватимуть, вони отримають 250 000 євро, а Жан-Давід Е. — решту. Завдяки цій сумі чоловік сподівається виплатити іпотеку від 25 до 15 років. Але наразі новин про злодіїв немає.

Нагадаємо, що американець лягав спати із мріями про джекпот Cash 5 у лотереї Quick Pick, розмір якої становить 110 000 доларів США, а коли прокинувся, то не міг повірити у те, що сталося. Свій виграшний білет він придбав за долар.