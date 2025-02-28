Двое бездомных на ворованные деньги купили лотерейный цветок и выиграли полмиллиона евро

Забрать свой выигрыш победители не могут, потому что их задержит полиция. Владелец карты предлагает мужчинам разделить выигрыш.

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Во Франции двое бездомных украли банковскую карточку и за ворованные средства приобрели лотерейный билет. Этот билет оказался выигрышным, и бездомные должны были получить полмиллиона евро, но получить их они не могут. Об этом пишет Le Figaro.

История началась с того, что в полицию обратился житель французской Тулузы Жан-Давид Е. Он заявил о краже банковской карты из своего авто. Банк карту сразу заблокировал, но до этого воры успели потратить 52,50 евро в магазине неподалеку. Владелец карты пошел в этот магазин, чтобы узнать, кто рассчитывался его картой, и что покупали.

Кассир рассказал потерпевшему, что двое мужчин, на вид бездомные, использовали его карточку, чтобы купить сигареты и несколько лотерейных билетов.

Среди билетов один из них, кэш-игра, стал победным — воры выиграли 500 000 евро, максимальный выигрыш. Их пригласили пойти в Française des Jeux, чтобы снять свои выигрыши.

Но забрать свой выигрыш победители не могут, потому что их задержит полиция. Владелец карты предлагает мужчинам разделить выигрыш.

Билет на данный момент заблокирован

"Если они не свяжутся с моим адвокатом [со мной, Пьером Дебуиссоном], билет станет непригодным для использования. Так почему бы не договориться полюбовно и сделать пополам", — сказал владелец краденой карточки Жан-Давид Э.

Если двое бездомных будут сотрудничать, они получат 250 000 евро, а Жан-Давид Е. — остальное. Благодаря этой сумме мужчина надеется выплатить ипотеку от 25 до 15 лет. Но пока новостей о ворах нет.

Напомним, что американец ложился спать с мечтами о джекпоте Cash 5 в лотерее Quick Pick, размер которой составляет 110 000 долларов США, а когда проснулся, то не мог поверить в то, что произошло. Свой выигрышный билет он приобрел за доллар.